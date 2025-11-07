https://1prime.ru/20251107/rubl-864328011.html

Рубль на Мосбирже сохраняет устойчивость, сокращая волатильность

мнения аналитиков

рынок

рф

сша

китай

минфин

мосбиржа

банк россия

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся "короткой" рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания, по итогам которых юань все же прибавил, хотя и немного.На два дня снижения юаня к рублю пришелся один день его повышения и один день стабилизации.Волатильность сохранилась примерно такой же пониженной, как и на предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 11,15-11,43 рубля за юань.Рубль в условиях сложной геополитики и жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ преимущественно консолидировался. Короткая рабочая неделя также снижала торговую активность, поскольку некоторые биржевые игроки решили использовать это время для каникул.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю выросли по индикатору RUSFARCNY с +0,10% годовых до +0,34%, а провел он ее в коридоре: +0,16%-(+0,34%) То есть, ставка по юаню уже пять недель остается в положительной области.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю поднялся на 2 копейки до 11,32 рубля. Курс доллара за неделю повысился на 34 копейки до 81,23 рубля, а евро –на 46 копеек, до 93,84 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю повысилась от 7,117 юаня до 7,123 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,176 юаня, что примерно на 0,7% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели сползла до 5,18 тысячи рублей против 5,24 тысячи неделей ранее.Рубль остался в легкой турбулентностиРубль начал неделю в нерабочий понедельник резким ростом против валюты КНР на Мосбирже. Низкая ликвидность в течение "длинных выходных" в России обусловила курсовой скачок, скорее всего, из-за разовой продажи валюты на бирже. Однако возобновление полноценных торгов вернуло курс юаня обратно и даже повело его выше в условиях завершения налогового периода и постепенного наращивания импорта перед новогодними праздниками.Психологическую поддержку валютным курсам против рубля оказали оценки Минфина РФ о том, что ведомство сократит продажу валюты и золота по бюджетному правилу: с 10 ноября по 4 декабря направит на эти цели 2,7 миллиарда рублей, по 0,1 миллиарда рублей в день.В период с 7 октября по 7 ноября Минфин направил на продажу валюты и золота 13,9 миллиарда рублей, по 0,6 миллиарда рублей в день. С учетом регулярных продаж Центробанком валюты во втором полугодии на 8,94 миллиарда рублей в день, продажи сокращаются на 0,5 миллиарда рублей в день – до 9,04 миллиарда.ПрогнозыЗавершение недели проходило под знаком консолидации - стабилизации курсов инвалют к рублю. Участники торгов оценивали среднесрочные факторы курсообразования.В частности, Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки сообщил, что в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП из-за преобладания проинфляционных рисков. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, пояснил он. Это фактор поддержки рубля.Укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось в ценах, также отметил регулятор в резюме обсуждения ключевой ставки. Поэтому при отсутствии значимых внешних шоков динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы, добавили в ЦБ.Таким образом, скорее всего, рубль останется пока довольно устойчивым на валютном рынке, даже несмотря на сезонный рост импорта и соответственно – спроса на валюту. На Мосбирже юань будет тянуться к уровню 11,5 рубля, однако пока повременит с его пробитием вверх.

2025

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

