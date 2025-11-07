https://1prime.ru/20251107/rusavshij-864308561.html

"Русал" снизит производство кремния на 35%

"Русал" снизит производство кремния на 35% - 07.11.2025, ПРАЙМ

"Русал" снизит производство кремния на 35%

"Русал" снизит производство кремния на 35%, примерно до 35 тысяч тонн в 2025 году на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае, следует из ответа... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T06:57+0300

2025-11-07T06:57+0300

2025-11-07T06:57+0300

промышленность

экономика

китай

рф

русал

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864308561.jpg?1762487829

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. "Русал" снизит производство кремния на 35%, примерно до 35 тысяч тонн в 2025 году на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае, следует из ответа пресс-службы компании на запрос РИА Новости. "Что касается "Русала", то заводы "Кремний" и "Кремний-Урал" в этом году снизят объемы выпуска примерно на 35% относительно 2024 года. При этом негативное влияние глобального перепроизводства кремния может продлиться еще несколько лет", - привели в пресс-службе данные об ожидаемых объемах выпуска. Согласно материалам компании, в прошлом году выпуск кремния достигал 53,4 тысячи тонн. Следовательно, производство предприятиями "Русала" может упасть примерно до 35 тысяч тонн. Отмечается, что дисбаланс на рынках кремния, усиленный торговыми войнами, огромные складские запасы в Китае, а также готовность китайских производителей реализовывать кремний по сверхнизким ценам оказывают серьезное давление на производителей металлического кремния в мире. "Как следствие, кремниевые заводы во многих регионах вынуждены сокращать производство. Многие страны принимают протекционистские меры, в первую очередь, пошлины для защиты своих производителей от кремния по демпинговым ценам", - добавили в пресс-службе. В компании уточнили, что максимальная суммарная мощность двух заводов составляет около 60 тысяч тонн кремния в год. Предприятия "Русала" являются единственными производителями кремния в РФ, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн. Дешевый импорт кремния из Китая вызвал спад цен на него в мире, а сильнее всего его стоимость снизилась там, где нет заградительных пошлин, в частности, в странах Евросоюза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), об это ранее РИА Новости рассказала управляющий партнер "S+Консалтинг" Елена Лазько.

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, китай, рф, русал, ес