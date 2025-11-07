Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос за неделю на 1,33 процента - 07.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за неделю на 1,33 процента
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,93%, как и за неделю - на 1,33%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,93%, до 2 566,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,09% до 1 046,02 пункта, долларовый РТС - на 1,12%, до 995,35 пункта. За неделю индекс Мосбиржи подрос на 1,33%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,19%, РТС - на 0,91%.
19:51 07.11.2025
 
Российский рынок акций вырос за неделю на 1,33 процента

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,93%, как и за неделю - на 1,33%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,93%, до 2 566,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,09% до 1 046,02 пункта, долларовый РТС - на 1,12%, до 995,35 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи подрос на 1,33%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,19%, РТС - на 0,91%.
18:41
 
ЭкономикаРынокАкцииРОССИЯМосбиржаРТС
 
 
