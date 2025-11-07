Российский рынок акций вырос за неделю на 1,33 процента

https://1prime.ru/20251107/rynok-864324704.html
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,93%, как и за неделю - на 1,33%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,93%, до 2 566,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,09% до 1 046,02 пункта, долларовый РТС - на 1,12%, до 995,35 пункта. За неделю индекс Мосбиржи подрос на 1,33%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,19%, РТС - на 0,91%.
