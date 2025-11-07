https://1prime.ru/20251107/sanktsii-864315382.html
Британия сняла санкции с президента Сирии аш-Шараа
Британия сняла санкции с президента Сирии аш-Шараа - 07.11.2025, ПРАЙМ
Британия сняла санкции с президента Сирии аш-Шараа
Великобритания сняла санкции с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа, говорится в уведомлении британского минфина. | 07.11.2025, ПРАЙМ
ЛОНДОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа, говорится в уведомлении британского минфина. Ранее аш-Шараа находился под ограничениями в рамках санкций против международной террористической организации "Аль-Каида"*. "Следующие лица были удалены из санкционного списка, и их активы больше не подлежат замораживанию: Ахмед Хуссейн аш-Шараа", - сообщили в минфине. Также санкции сняли с сирийского министра внутренних дел Анаса Хаттаба.* Террористическая организация, запрещена в России
