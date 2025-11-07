Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Швеции открыли воздушное пространство над аэропортом Гетеборга
2025-11-07T00:28+0300
2025-11-07T01:12+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Воздушное пространство над аэропортом шведского Гётеборга, которое закрывали из-за якобы замеченного у авиагавани дрона, вновь открыли, говорится в сообщении газеты Dagens Nyheter. Газета Aftonbladet в четверг отметила, что у аэропорта Гётеборга заметили дрон, движение воздушных судов приостановили. "(Аэропорт) "Ландветтер" вновь открылся после закрытия вечером", - указывает Dagens Nyheter. Как уточняет издание, из-за сообщений о беспилотнике прибывающие самолеты из Мюнхена, Франкфурта и Стокгольма перенаправили в другие аэропорты, в том числе в Копенгаген. Вылеты из авиагавани отложили или отменили, добавляет газета. "Гётеборг-Ландветтер" - второй крупнейший аэропорт Швеции. Ранее СМИ ряда европейских государств сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
00:28 07.11.2025 (обновлено: 01:12 07.11.2025)
 
В Швеции открыли воздушное пространство над аэропортом Гетеборга

Аэропорт Гетеборга возобновил работу после закрытия из-за дрона

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Воздушное пространство над аэропортом шведского Гётеборга, которое закрывали из-за якобы замеченного у авиагавани дрона, вновь открыли, говорится в сообщении газеты Dagens Nyheter.
Газета Aftonbladet в четверг отметила, что у аэропорта Гётеборга заметили дрон, движение воздушных судов приостановили.
"(Аэропорт) "Ландветтер" вновь открылся после закрытия вечером", - указывает Dagens Nyheter.
Как уточняет издание, из-за сообщений о беспилотнике прибывающие самолеты из Мюнхена, Франкфурта и Стокгольма перенаправили в другие аэропорты, в том числе в Копенгаген. Вылеты из авиагавани отложили или отменили, добавляет газета.
"Гётеборг-Ландветтер" - второй крупнейший аэропорт Швеции.
Ранее СМИ ряда европейских государств сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
 
