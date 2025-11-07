Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251107/shvetsiya-864318019.html
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о необходимости подготовки европейскими странами к долгосрочной изоляции России, передает ERR."Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной", — утверждает политик.Кристерссон также призвал усилить операции по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
16:25 07.11.2025 (обновлено: 16:26 07.11.2025)
 
"Войной не завершится". Премьер Швеции предложил опасный шаг против России

Кристерссон: Европа должна готовиться к долгосрочной изоляции России

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о необходимости подготовки европейскими странами к долгосрочной изоляции России, передает ERR.
"Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной", — утверждает политик.
Кристерссон также призвал усилить операции по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
