"Войной не завершится". Премьер Швеции предложил опасный шаг против России
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о необходимости подготовки европейскими странами к долгосрочной изоляции России, передает ERR. | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T16:25+0300
2025-11-07T16:25+0300
2025-11-07T16:26+0300
мировая экономика
швеция
эстония
нато
балтийское море
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о необходимости подготовки европейскими странами к долгосрочной изоляции России, передает ERR."Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной", — утверждает политик.Кристерссон также призвал усилить операции по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
