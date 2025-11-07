Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как будет работать "период охлаждения" для сим-карт - 07.11.2025
В Госдуме рассказали, как будет работать "период охлаждения" для сим-карт
В Госдуме рассказали, как будет работать "период охлаждения" для сим-карт - 07.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как будет работать "период охлаждения" для сим-карт
Российские сим-карты будут проходить "период охлаждения", в случае если их владелец вернулся из международного роуминга, для восстановления работы сим-карты... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T21:22+0300
2025-11-07T21:58+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские сим-карты будут проходить "период охлаждения", в случае если их владелец вернулся из международного роуминга, для восстановления работы сим-карты нужно будет пройти капчу или подождать сутки, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. "Представим себе, что вы вернулись из зарубежной командировки или из отпуска и впервые включили телефон в домашней сети. Вам придет смс, в котором будет сказано, что - в соответствии с требованиями безопасности - перейдите, пожалуйста, по ссылке и условно докажите, что вы человек, а не робот", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем канале в Max. Политик отметил, что данный вопрос лежит вне плоскости законодательного регулирования, его сейчас прорабатывают те службы и структуры, которые отвечают за безопасность России. "Я с коллегами связался - мы переговорили, обсудили все - и хочу вам по-простому рассказать, как оно будет выглядеть для обывателей, для абонента", - добавил он. По словам Боярского, будет применен механизм стандартной капчи, с которой все много раз сталкивались в интернете. "Я не знаю, кто ее будет реализовывать, это не имеет значения. Там вы вводите буквы, цифры и через 30 секунд полноценно восстанавливаетесь в правах в домашней сети", - подчеркнул он. В случае если гражданин ничего не делает, то это восстановление, как уточнил глава думского комитета, произойдет автоматически через сутки - это и есть тот самый "период охлаждения". "Значит, такая же процедура будет применяться для тех сим-карт, которые по каким-то причинам отсутствовали в сети в течение 72 часов, даже на территории Российской Федерации. При их активации нужен будет пройти тест: человек или робот", - сказал Боярский. Депутат также рассказал, как данный "период охлаждения" будет работать с шлагбаумами и котлами, на которые иногда звонки не проходят неделями или даже месяцами. "Сим-карты в них все равно активны в сети, они не молчат. Операторы их видят, поэтому их эти ограничения не коснутся", - отметил он. Боярский подчеркнул, что все это - требование времени, и делается ради безопасности. "Поскольку те сим-карты, которые пропали и замолчали, могут быть переправлены на территорию другого государства и использованы, в том числе, например, в беспилотных летальных аппаратах, которые могут нанести вред нашему государству и нашим гражданам. Понятно, что процедуры непривычные, но таковы требования сегодняшнего дня", - подытожил парламентарий.
21:22 07.11.2025 (обновлено: 21:58 07.11.2025)
 
В Госдуме рассказали, как будет работать "период охлаждения" для сим-карт

Боярский: сим-карты будут проходить период охлаждения после возвращения из роуминга

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские сим-карты будут проходить "период охлаждения", в случае если их владелец вернулся из международного роуминга, для восстановления работы сим-карты нужно будет пройти капчу или подождать сутки, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Представим себе, что вы вернулись из зарубежной командировки или из отпуска и впервые включили телефон в домашней сети. Вам придет смс, в котором будет сказано, что - в соответствии с требованиями безопасности - перейдите, пожалуйста, по ссылке и условно докажите, что вы человек, а не робот", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем канале в Max.
Политик отметил, что данный вопрос лежит вне плоскости законодательного регулирования, его сейчас прорабатывают те службы и структуры, которые отвечают за безопасность России.
"Я с коллегами связался - мы переговорили, обсудили все - и хочу вам по-простому рассказать, как оно будет выглядеть для обывателей, для абонента", - добавил он.
По словам Боярского, будет применен механизм стандартной капчи, с которой все много раз сталкивались в интернете. "Я не знаю, кто ее будет реализовывать, это не имеет значения. Там вы вводите буквы, цифры и через 30 секунд полноценно восстанавливаетесь в правах в домашней сети", - подчеркнул он.
В случае если гражданин ничего не делает, то это восстановление, как уточнил глава думского комитета, произойдет автоматически через сутки - это и есть тот самый "период охлаждения".
"Значит, такая же процедура будет применяться для тех сим-карт, которые по каким-то причинам отсутствовали в сети в течение 72 часов, даже на территории Российской Федерации. При их активации нужен будет пройти тест: человек или робот", - сказал Боярский.
Депутат также рассказал, как данный "период охлаждения" будет работать с шлагбаумами и котлами, на которые иногда звонки не проходят неделями или даже месяцами. "Сим-карты в них все равно активны в сети, они не молчат. Операторы их видят, поэтому их эти ограничения не коснутся", - отметил он.
Боярский подчеркнул, что все это - требование времени, и делается ради безопасности.
"Поскольку те сим-карты, которые пропали и замолчали, могут быть переправлены на территорию другого государства и использованы, в том числе, например, в беспилотных летальных аппаратах, которые могут нанести вред нашему государству и нашим гражданам. Понятно, что процедуры непривычные, но таковы требования сегодняшнего дня", - подытожил парламентарий.
