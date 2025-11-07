https://1prime.ru/20251107/smi-864318762.html

ЕС может усилить надзор за криптокомпаниями

ЕС может усилить надзор за криптокомпаниями - 07.11.2025, ПРАЙМ

ЕС может усилить надзор за криптокомпаниями

Брюссель рассматривает возможность создания централизованного надзора на уровне ЕС за криптовалютами, фондовыми биржами и управляющими активами, сообщает... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T16:42+0300

2025-11-07T16:42+0300

2025-11-07T16:42+0300

финансы

брюссель

франция

люксембург

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83051/43/830514313_0:104:3076:1834_1920x0_80_0_0_ed64f853121fa5809603b3dbfa6b7bb7.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Брюссель рассматривает возможность создания централизованного надзора на уровне ЕС за криптовалютами, фондовыми биржами и управляющими активами, сообщает издание Euractiv со ссылкой на просмотренный документ. "Европейская комиссия стремится усилить надзор на уровне ЕС за ключевыми финансовыми субъектами, включая фондовые биржи, криптовалютные компании, и крупными управляющими активами", - пишет издание. Отмечается, что за введение централизованного контроля выступают Еврокомиссия и Франция, которые утверждают, что подобный надзор необходим для создания полноценного "союза рынков капитала", который, по оценкам Брюсселя, мог бы увеличить частные инвестиции до 470 миллиардов евро в год. В то же время инициативу не поддерживают многие небольшие страны ЕС, включая Люксембург, Ирландию и Бельгию, которые считают её "необоснованной попыткой Парижа получить контроль над собственным финансовым сектором".

2025

