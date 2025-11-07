Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС может усилить надзор за криптокомпаниями - 07.11.2025
ЕС может усилить надзор за криптокомпаниями
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Брюссель рассматривает возможность создания централизованного надзора на уровне ЕС за криптовалютами, фондовыми биржами и управляющими активами, сообщает издание Euractiv со ссылкой на просмотренный документ. "Европейская комиссия стремится усилить надзор на уровне ЕС за ключевыми финансовыми субъектами, включая фондовые биржи, криптовалютные компании, и крупными управляющими активами", - пишет издание. Отмечается, что за введение централизованного контроля выступают Еврокомиссия и Франция, которые утверждают, что подобный надзор необходим для создания полноценного "союза рынков капитала", который, по оценкам Брюсселя, мог бы увеличить частные инвестиции до 470 миллиардов евро в год. В то же время инициативу не поддерживают многие небольшие страны ЕС, включая Люксембург, Ирландию и Бельгию, которые считают её "необоснованной попыткой Парижа получить контроль над собственным финансовым сектором".
ЕС может усилить надзор за криптокомпаниями

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Брюссель рассматривает возможность создания централизованного надзора на уровне ЕС за криптовалютами, фондовыми биржами и управляющими активами, сообщает издание Euractiv со ссылкой на просмотренный документ.
"Европейская комиссия стремится усилить надзор на уровне ЕС за ключевыми финансовыми субъектами, включая фондовые биржи, криптовалютные компании, и крупными управляющими активами", - пишет издание.
Отмечается, что за введение централизованного контроля выступают Еврокомиссия и Франция, которые утверждают, что подобный надзор необходим для создания полноценного "союза рынков капитала", который, по оценкам Брюсселя, мог бы увеличить частные инвестиции до 470 миллиардов евро в год. В то же время инициативу не поддерживают многие небольшие страны ЕС, включая Люксембург, Ирландию и Бельгию, которые считают её "необоснованной попыткой Парижа получить контроль над собственным финансовым сектором".
