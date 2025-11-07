Индекс потребительских настроений в США снизился до 50,3 пункта

https://1prime.ru/20251107/ssha-864321192.html

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре сократился до 50,3 пункта с уровня октября в 53,6 пункта, сообщается на сайте университета. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 53,2 пункта. Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, опустился до 52,3 пункта с 58,6 пункта в октябре, индекс экономических ожиданий - до 49 пунктов с 50,3 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления. Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

