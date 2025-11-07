https://1prime.ru/20251107/ssha-864321192.html
Индекс потребительских настроений в США снизился до 50,3 пункта
Индекс потребительских настроений в США снизился до 50,3 пункта - 07.11.2025, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США снизился до 50,3 пункта
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T18:17+0300
2025-11-07T18:17+0300
2025-11-07T18:17+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре сократился до 50,3 пункта с уровня октября в 53,6 пункта, сообщается на сайте университета. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 53,2 пункта. Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, опустился до 52,3 пункта с 58,6 пункта в октябре, индекс экономических ожиданий - до 49 пунктов с 50,3 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления. Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
https://1prime.ru/20251107/dollar-864314468.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Индекс потребительских настроений в США снизился до 50,3 пункта
Индекс потребительских настроений в США в ноябре снизился до 50,3 пункта, сильнее прогноза
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре сократился до 50,3 пункта с уровня октября в 53,6 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 53,2 пункта.
Индекс текущих экономических условий в США
, по предварительной оценке, опустился до 52,3 пункта с 58,6 пункта в октябре, индекс экономических ожиданий - до 49 пунктов с 50,3 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
Доллар дорожает к мировым валютам