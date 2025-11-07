Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выпуск стали в России в сентябре упал на семь процентов - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/stal-864314997.html
Выпуск стали в России в сентябре упал на семь процентов
Выпуск стали в России в сентябре упал на семь процентов - 07.11.2025, ПРАЙМ
Выпуск стали в России в сентябре упал на семь процентов
Выпуск стали в России в сентябре сократился на 7% на фоне падения спроса на внутреннем рынке на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T13:39+0300
2025-11-07T13:39+0300
экономика
промышленность
бизнес
рф
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Выпуск стали в России в сентябре сократился на 7% на фоне падения спроса на внутреннем рынке на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В сентябре выпуск стали в России упал на 7% (здесь и далее сравнение год к году) на фоне слабого внутреннего спроса (-9%), который продолжает сокращаться быстрее, чем производство", - говорится в отраслевом обзоре. В частности, наиболее выражено в сентябре наблюдалось снижение в сегменте сортового проката (-14%) и труб (-28%). Накануне ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" сообщала, что потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом, до 38 миллионов тонн. Потребление металлопродукции в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 15%, об этом в октябре заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Летом он прогнозировал потребление стали в РФ в текущем году на уровне 38,5-39 миллионов тонн.
https://1prime.ru/20251107/med-864310583.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d48d4dead2be3316ef9737b5b59411f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, рф, северсталь
Экономика, Промышленность, Бизнес, РФ, Северсталь
13:39 07.11.2025
 
Выпуск стали в России в сентябре упал на семь процентов

Выпуск стали в России в сентябре упал на семь процентов на фоне падения спроса

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Выпуск стали в России в сентябре сократился на 7% на фоне падения спроса на внутреннем рынке на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В сентябре выпуск стали в России упал на 7% (здесь и далее сравнение год к году) на фоне слабого внутреннего спроса (-9%), который продолжает сокращаться быстрее, чем производство", - говорится в отраслевом обзоре.
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Медь умеренно дорожает в пятницу утром
08:51
В частности, наиболее выражено в сентябре наблюдалось снижение в сегменте сортового проката (-14%) и труб (-28%).
Накануне ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" сообщала, что потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом, до 38 миллионов тонн.
Потребление металлопродукции в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 15%, об этом в октябре заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Летом он прогнозировал потребление стали в РФ в текущем году на уровне 38,5-39 миллионов тонн.
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесРФСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала