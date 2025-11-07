https://1prime.ru/20251107/stal-864314997.html

Выпуск стали в России в сентябре упал на семь процентов

Выпуск стали в России в сентябре упал на семь процентов - 07.11.2025, ПРАЙМ

Выпуск стали в России в сентябре упал на семь процентов

Выпуск стали в России в сентябре сократился на 7% на фоне падения спроса на внутреннем рынке на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T13:39+0300

2025-11-07T13:39+0300

2025-11-07T13:39+0300

экономика

промышленность

бизнес

рф

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Выпуск стали в России в сентябре сократился на 7% на фоне падения спроса на внутреннем рынке на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В сентябре выпуск стали в России упал на 7% (здесь и далее сравнение год к году) на фоне слабого внутреннего спроса (-9%), который продолжает сокращаться быстрее, чем производство", - говорится в отраслевом обзоре. В частности, наиболее выражено в сентябре наблюдалось снижение в сегменте сортового проката (-14%) и труб (-28%). Накануне ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" сообщала, что потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом, до 38 миллионов тонн. Потребление металлопродукции в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 15%, об этом в октябре заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Летом он прогнозировал потребление стали в РФ в текущем году на уровне 38,5-39 миллионов тонн.

https://1prime.ru/20251107/med-864310583.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, рф, северсталь