Выпуск стали в России в сентябре упал на семь процентов
2025-11-07T13:39+0300
экономика
промышленность
бизнес
рф
северсталь
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Выпуск стали в России в сентябре сократился на 7% на фоне падения спроса на внутреннем рынке на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В сентябре выпуск стали в России упал на 7% (здесь и далее сравнение год к году) на фоне слабого внутреннего спроса (-9%), который продолжает сокращаться быстрее, чем производство", - говорится в отраслевом обзоре. В частности, наиболее выражено в сентябре наблюдалось снижение в сегменте сортового проката (-14%) и труб (-28%). Накануне ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" сообщала, что потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом, до 38 миллионов тонн. Потребление металлопродукции в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 15%, об этом в октябре заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Летом он прогнозировал потребление стали в РФ в текущем году на уровне 38,5-39 миллионов тонн.
рф
Новости
ru-RU
