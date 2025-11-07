Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"СберСтрахования жизни" назвало сумму выплат по страховым случаям в октябре - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251107/strakhovanie-864317391.html
"СберСтрахования жизни" назвало сумму выплат по страховым случаям в октябре
"СберСтрахования жизни" назвало сумму выплат по страховым случаям в октябре - 07.11.2025, ПРАЙМ
"СберСтрахования жизни" назвало сумму выплат по страховым случаям в октябре
В октябре СберСтрахование жизни урегулировала 12,2 тысяч страховых событий россиян, поддержав их в трудный период жизни выплатами на сумму 2,579 миллиарда... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T16:11+0300
2025-11-07T16:11+0300
финансы
сберстрахование жизни
россия
страховые выплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/24/832832420_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_433212f28be74ad168ba424ad3790cdb.jpg
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. В октябре СберСтрахование жизни урегулировала 12,2 тысяч страховых событий россиян, поддержав их в трудный период жизни выплатами на сумму 2,579 миллиарда рублей.Объём выплат по сравнению с октябрем 2024 года увеличился на 25,5%. Наибольшая часть выплат пришлась на программы страхования жизни заёмщиков потребительских кредитов и ипотеки, владельцев кредитных карт, а также накопительное страхование жизни (НСЖ).Так, семья владельца программы НСЖ из Владимирской области получила выплату на сумму 83,7 миллиона рублей. Программа также помогла поддержать доход семьи из Ростовской области — страховая компания выплатила им по продукту 30,2 миллиона рублей. Выплата по ипотечному страхованию жизни на сумму 12 миллионов рублей помогла жителю из Москвы погасить ипотеку в связи с инвалидностью первой группы. Ещё 11,8 миллионов рублей направлены по аналогичной программе на погашение ипотеки другого заёмщика из столицы по причине инвалидности второй группы.Наиболее значительные страховые суммы выплачены в октябре жителям Москвы (270 миллионов рублей), Подмосковья (182 миллиона рублей), Владимирской области (125 миллионов рублей), Краснодарского края (112 миллионов рублей) и Ростовской области (111 миллионов рублей).С июня 2025 года СберСтрахование жизни осуществляет выплаты по программам кредитного страхования жизни всего за пять минут при страховых случаях по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни.Если страховое событие произошло, подать на выплату можно в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни.
https://1prime.ru/20251106/strakh-864285686.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/24/832832420_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_9705f2fb61c10c506a1ae748a680491b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сберстрахование жизни, россия, страховые выплаты
Финансы, СберСтрахование жизни, РОССИЯ, страховые выплаты
16:11 07.11.2025
 
"СберСтрахования жизни" назвало сумму выплат по страховым случаям в октябре

"СберСтрахования жизни" заплатило по страховым случаям в октябре 2,6 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства. Подсчет
Рублевые купюры разного достоинства. Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. В октябре СберСтрахование жизни урегулировала 12,2 тысяч страховых событий россиян, поддержав их в трудный период жизни выплатами на сумму 2,579 миллиарда рублей.
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
"СберСтрахование жизни": выплаты по кредитному страхованию жизни растут
Вчера, 14:57
Объём выплат по сравнению с октябрем 2024 года увеличился на 25,5%. Наибольшая часть выплат пришлась на программы страхования жизни заёмщиков потребительских кредитов и ипотеки, владельцев кредитных карт, а также накопительное страхование жизни (НСЖ).
Так, семья владельца программы НСЖ из Владимирской области получила выплату на сумму 83,7 миллиона рублей. Программа также помогла поддержать доход семьи из Ростовской области — страховая компания выплатила им по продукту 30,2 миллиона рублей. Выплата по ипотечному страхованию жизни на сумму 12 миллионов рублей помогла жителю из Москвы погасить ипотеку в связи с инвалидностью первой группы. Ещё 11,8 миллионов рублей направлены по аналогичной программе на погашение ипотеки другого заёмщика из столицы по причине инвалидности второй группы.
Наиболее значительные страховые суммы выплачены в октябре жителям Москвы (270 миллионов рублей), Подмосковья (182 миллиона рублей), Владимирской области (125 миллионов рублей), Краснодарского края (112 миллионов рублей) и Ростовской области (111 миллионов рублей).
С июня 2025 года СберСтрахование жизни осуществляет выплаты по программам кредитного страхования жизни всего за пять минут при страховых случаях по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни.
Если страховое событие произошло, подать на выплату можно в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни.
 
ФинансыСберСтрахование жизниРОССИЯстраховые выплаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала