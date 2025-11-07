https://1prime.ru/20251107/strakhovanie-864317391.html

"СберСтрахования жизни" назвало сумму выплат по страховым случаям в октябре

2025-11-07T16:11+0300

финансы

сберстрахование жизни

россия

страховые выплаты

МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. В октябре СберСтрахование жизни урегулировала 12,2 тысяч страховых событий россиян, поддержав их в трудный период жизни выплатами на сумму 2,579 миллиарда рублей.Объём выплат по сравнению с октябрем 2024 года увеличился на 25,5%. Наибольшая часть выплат пришлась на программы страхования жизни заёмщиков потребительских кредитов и ипотеки, владельцев кредитных карт, а также накопительное страхование жизни (НСЖ).Так, семья владельца программы НСЖ из Владимирской области получила выплату на сумму 83,7 миллиона рублей. Программа также помогла поддержать доход семьи из Ростовской области — страховая компания выплатила им по продукту 30,2 миллиона рублей. Выплата по ипотечному страхованию жизни на сумму 12 миллионов рублей помогла жителю из Москвы погасить ипотеку в связи с инвалидностью первой группы. Ещё 11,8 миллионов рублей направлены по аналогичной программе на погашение ипотеки другого заёмщика из столицы по причине инвалидности второй группы.Наиболее значительные страховые суммы выплачены в октябре жителям Москвы (270 миллионов рублей), Подмосковья (182 миллиона рублей), Владимирской области (125 миллионов рублей), Краснодарского края (112 миллионов рублей) и Ростовской области (111 миллионов рублей).С июня 2025 года СберСтрахование жизни осуществляет выплаты по программам кредитного страхования жизни всего за пять минут при страховых случаях по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни.Если страховое событие произошло, подать на выплату можно в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни.

