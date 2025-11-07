https://1prime.ru/20251107/telegraph-864315546.html
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Снятие санкций с России после завершения конфликта на Украине будет выгодно для Запада, пишет The Telegraph."Если Россия и Украина смогут достичь взаимовыгодного мира, ограничения могут быть сняты, что позволит вести торговлю без ущерба для принципов", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что после введения экономических ограничений западные страны лишились доступа к выгодному российскому рынку и миллиардным доходам: снятие санкций даст Западу возможность снова вести с Россией взаимовыгодные операции.Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
