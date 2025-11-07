Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выступили с радикальным предложением в отношении России - 07.11.2025
На Западе выступили с радикальным предложением в отношении России
На Западе выступили с радикальным предложением в отношении России - 07.11.2025, ПРАЙМ
На Западе выступили с радикальным предложением в отношении России
Снятие санкций с России после завершения конфликта на Украине будет выгодно для Запада, пишет The Telegraph. | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T14:09+0300
2025-11-07T14:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Снятие санкций с России после завершения конфликта на Украине будет выгодно для Запада, пишет The Telegraph."Если Россия и Украина смогут достичь взаимовыгодного мира, ограничения могут быть сняты, что позволит вести торговлю без ущерба для принципов", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что после введения экономических ограничений западные страны лишились доступа к выгодному российскому рынку и миллиардным доходам: снятие санкций даст Западу возможность снова вести с Россией взаимовыгодные операции.Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
14:09 07.11.2025
 
На Западе выступили с радикальным предложением в отношении России

Telegraph: снятие экономических ограничений с России будет выгодно для Запада

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Снятие санкций с России после завершения конфликта на Украине будет выгодно для Запада, пишет The Telegraph.
"Если Россия и Украина смогут достичь взаимовыгодного мира, ограничения могут быть сняты, что позволит вести торговлю без ущерба для принципов", — говорится в публикации.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"Нет рычагов давления". В США сделали провокационное заявление о России
11:43
Обозреватель отметил, что после введения экономических ограничений западные страны лишились доступа к выгодному российскому рынку и миллиардным доходам: снятие санкций даст Западу возможность снова вести с Россией взаимовыгодные операции.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
СМИ рассказали об опасной угрозе Украине из-за провала Европы
11:19
 
Мировая экономика, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Путин, The Telegraph
 
 
