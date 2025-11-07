Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин в России за неделю подорожал на 2 копейки за литр - 07.11.2025
Бензин в России за неделю подорожал на 2 копейки за литр
2025-11-07T19:23+0300
2025-11-07T19:23+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 27 октября по 5 ноября выросла на 0,69%, или на 51 копейку за литр - до 74,41 рубля, бензина – на 0,03%, или на 2 копейки за литр, до 65,47 рубля, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Ранее, с 20 по 27 октября, средняя цена литра дизтоплива в рознице выросла на 0,46%, или на 34 копейки за литр, до 73,9 рубля, бензина - на 0,38%, или на 25 копеек за литр, до 65,45 рубля. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 не изменилась и осталась на уровне 62,37 рубля за литр. Бензин Аи-95 вырос в цене на 0,03% - до 67,48 рубля за литр, Аи-98 - на 0,49%, до 87,69 рубля. Общая инфляция в стране с 28 октября по 5 ноября составила 0,11%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 43 российских регионах. Сильнее всего он подорожал в Тыве, Хабаровском и Приморском краях - на 1,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,4%. Снижение стоимости бензина наблюдалось в 37 субъектах РФ, больше всего - в Республике Марий Эл и Севастополе (-2,4%). Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство 22 октября сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.
19:23 07.11.2025
 
Бензин в России за неделю подорожал на 2 копейки за литр

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 27 октября по 5 ноября выросла на 0,69%, или на 51 копейку за литр - до 74,41 рубля, бензина – на 0,03%, или на 2 копейки за литр, до 65,47 рубля, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
Ранее, с 20 по 27 октября, средняя цена литра дизтоплива в рознице выросла на 0,46%, или на 34 копейки за литр, до 73,9 рубля, бензина - на 0,38%, или на 25 копеек за литр, до 65,45 рубля.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 не изменилась и осталась на уровне 62,37 рубля за литр. Бензин Аи-95 вырос в цене на 0,03% - до 67,48 рубля за литр, Аи-98 - на 0,49%, до 87,69 рубля.
Общая инфляция в стране с 28 октября по 5 ноября составила 0,11%.
Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 43 российских регионах. Сильнее всего он подорожал в Тыве, Хабаровском и Приморском краях - на 1,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,4%. Снижение стоимости бензина наблюдалось в 37 субъектах РФ, больше всего - в Республике Марий Эл и Севастополе (-2,4%).
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство 22 октября сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Эксперт спрогнозировал цены на бензин в ближайшее время
4 ноября, 13:41
 
