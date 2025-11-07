Трамп примет премьера Венгрии после переноса саммита Россия-США

https://1prime.ru/20251107/tramp-864303685.html
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп примет в пятницу в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после переноса саммита Россия-США, который, как предполагалось, должен был пройти в Будапеште. В конце октября глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме, стороны обсудят двусторонние отношения и организацию саммита РФ и США. РОССИЯ-США И УКРАИНА В БУДАПЕШТЕ Трамп ранее заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался. Сам Орбан говорил о том, что его визит может приблизить саммит между Россией и США. Кроме того, он заявлял, что обсудит с Трампом послевоенные процессы после вероятного окончания конфликта на Украине. Как сообщал глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, организация саммита РФ-США должна стать одной из тем обсуждения в ходе встречи лидеров, а представитель правительства Венгрии Золтан Ковач называл окончание конфликта на Украине одной из главных тем предстоящей встречи. ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ Кроме того, по словам Орбана, в Белом доме планируется заключить соглашения "в области энергетики, военно-промышленного, экономического и финансового сотрудничества". Он заявлял, что его встреча с Трампом откроет новую главу в отношениях между странами. Основными целями предстоящих переговоров Орбан называл установление стратегического партнерства в энергетической, инвестиционной и оборонной сферах, кроме того, говорил о том, Венгерский премьер-министр отмечал, что отношения Венгрии и США улучшились с приходом к власти Трампа - "исчезли" санкции, которые вводили по политическим причинам, американские фонды прекратили спонсировать неправительственные организации, что ранее вредило Венгрии, а также США восстановили безвизовый режим. При этом когда Орбан просил Трампа исключить Венгрию из санкций против российской нефти, введенных США в октябре, Трамп не стал давать такое разрешение, несмотря на то, что Венгрия находится в особой ситуации, поскольку не имеет выхода к морю, а собственной нефти недостаточно для снабжения страны. В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщал, что помимо Украины одной из главных тем станет укрепление ядерного сотрудничества.
