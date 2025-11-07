Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию - 07.11.2025
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию - 07.11.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпионом перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T04:38+0300
2025-11-07T04:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864306359.jpg?1762479503
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпионом перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться. "Думаю, что что-то подобное может произойти. Денуклеаризация", - сказал Трамп во время встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме. "Я говорил об этом с президентом Путиным, я говорил об этом с председателем Си Цзиньпином, и все хотели бы потратить все эти деньги на другие вещи", - добавил он. Он не раскрыл, когда именно обсуждал соответствующий вопрос с лидерами обеих стран.
04:38 07.11.2025
 
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию

Трамп обсудил с Путиным и Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпионом перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться.
"Думаю, что что-то подобное может произойти. Денуклеаризация", - сказал Трамп во время встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.
"Я говорил об этом с президентом Путиным, я говорил об этом с председателем Си Цзиньпином, и все хотели бы потратить все эти деньги на другие вещи", - добавил он.
Он не раскрыл, когда именно обсуждал соответствующий вопрос с лидерами обеих стран.
 
