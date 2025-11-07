https://1prime.ru/20251107/tramp-864306359.html

Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию

2025-11-07T04:38+0300

ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпионом перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться. "Думаю, что что-то подобное может произойти. Денуклеаризация", - сказал Трамп во время встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме. "Я говорил об этом с президентом Путиным, я говорил об этом с председателем Си Цзиньпином, и все хотели бы потратить все эти деньги на другие вещи", - добавил он. Он не раскрыл, когда именно обсуждал соответствующий вопрос с лидерами обеих стран.

2025

