https://1prime.ru/20251107/tramp-864306359.html
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию - 07.11.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпионом перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T04:38+0300
2025-11-07T04:38+0300
2025-11-07T04:38+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864306359.jpg?1762479503
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпионом перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться.
"Думаю, что что-то подобное может произойти. Денуклеаризация", - сказал Трамп во время встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.
"Я говорил об этом с президентом Путиным, я говорил об этом с председателем Си Цзиньпином, и все хотели бы потратить все эти деньги на другие вещи", - добавил он.
Он не раскрыл, когда именно обсуждал соответствующий вопрос с лидерами обеих стран.
сша
рф
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, рф, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, КИТАЙ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию
Трамп обсудил с Путиным и Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпионом перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться.
"Думаю, что что-то подобное может произойти. Денуклеаризация", - сказал Трамп во время встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.
"Я говорил об этом с президентом Путиным, я говорил об этом с председателем Си Цзиньпином, и все хотели бы потратить все эти деньги на другие вещи", - добавил он.
Он не раскрыл, когда именно обсуждал соответствующий вопрос с лидерами обеих стран.