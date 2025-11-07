https://1prime.ru/20251107/tramp-864307960.html
Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном
Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном - 07.11.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном
Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Узбекистаном, в рамках которой Вашингтон в течение трех лет получит инвестиции в размере почти 35... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T06:08+0300
2025-11-07T06:08+0300
2025-11-07T06:08+0300
экономика
мировая экономика
узбекистан
сша
вашингтон
дональд трамп
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864307960.jpg?1762484931
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Узбекистаном, в рамках которой Вашингтон в течение трех лет получит инвестиции в размере почти 35 миллиардов долларов, а в течение десяти лет этот показатель превысит 100 миллиардов долларов.
Ранее о подписании соглашения с США по разработке редкоземельных металлов в Узбекистане, а также о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта сообщила пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева, который находится в Вашингтоне с рабочим визитом для участия в саммите "Центральная Азия - США".
"Я рад объявить о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном. В течение следующих трех лет Узбекистан приобретет и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а в течение следующих десяти лет - более 100 миллиардов долларов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трамп, инвестиции в американскую экономику будут касаться секторов добычи редких металлов, авиации, производства автозапчастей, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и химической промышленности, информационных технологий.
Как сообщала пресс-служба узбекистанского президента, в республике до 2028 года планируется реализовать более 70 проектов в сфере критического минерального сырья на 1,6 миллиарда долларов. В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.
узбекистан
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, узбекистан, сша, вашингтон, дональд трамп, шавкат мирзиеев
Экономика, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиеев
Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном
Трамп: Узбекистан в течение трех лет получит $35 млрд инвестиций
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Узбекистаном, в рамках которой Вашингтон в течение трех лет получит инвестиции в размере почти 35 миллиардов долларов, а в течение десяти лет этот показатель превысит 100 миллиардов долларов.
Ранее о подписании соглашения с США по разработке редкоземельных металлов в Узбекистане, а также о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта сообщила пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева, который находится в Вашингтоне с рабочим визитом для участия в саммите "Центральная Азия - США".
"Я рад объявить о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном. В течение следующих трех лет Узбекистан приобретет и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а в течение следующих десяти лет - более 100 миллиардов долларов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трамп, инвестиции в американскую экономику будут касаться секторов добычи редких металлов, авиации, производства автозапчастей, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и химической промышленности, информационных технологий.
Как сообщала пресс-служба узбекистанского президента, в республике до 2028 года планируется реализовать более 70 проектов в сфере критического минерального сырья на 1,6 миллиарда долларов. В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.