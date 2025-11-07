https://1prime.ru/20251107/tramp-864307960.html

Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном

Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном - 07.11.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Узбекистаном, в рамках которой Вашингтон в течение трех лет получит инвестиции в размере почти 35... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T06:08+0300

2025-11-07T06:08+0300

2025-11-07T06:08+0300

экономика

мировая экономика

узбекистан

сша

вашингтон

дональд трамп

шавкат мирзиеев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864307960.jpg?1762484931

ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Узбекистаном, в рамках которой Вашингтон в течение трех лет получит инвестиции в размере почти 35 миллиардов долларов, а в течение десяти лет этот показатель превысит 100 миллиардов долларов. Ранее о подписании соглашения с США по разработке редкоземельных металлов в Узбекистане, а также о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта сообщила пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева, который находится в Вашингтоне с рабочим визитом для участия в саммите "Центральная Азия - США". "Я рад объявить о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном. В течение следующих трех лет Узбекистан приобретет и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а в течение следующих десяти лет - более 100 миллиардов долларов", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам Трамп, инвестиции в американскую экономику будут касаться секторов добычи редких металлов, авиации, производства автозапчастей, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и химической промышленности, информационных технологий. Как сообщала пресс-служба узбекистанского президента, в республике до 2028 года планируется реализовать более 70 проектов в сфере критического минерального сырья на 1,6 миллиарда долларов. В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.

узбекистан

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, узбекистан, сша, вашингтон, дональд трамп, шавкат мирзиеев