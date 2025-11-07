Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/tramp-864307960.html
Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном
Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном - 07.11.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном
Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Узбекистаном, в рамках которой Вашингтон в течение трех лет получит инвестиции в размере почти 35... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T06:08+0300
2025-11-07T06:08+0300
экономика
мировая экономика
узбекистан
сша
вашингтон
дональд трамп
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864307960.jpg?1762484931
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Узбекистаном, в рамках которой Вашингтон в течение трех лет получит инвестиции в размере почти 35 миллиардов долларов, а в течение десяти лет этот показатель превысит 100 миллиардов долларов. Ранее о подписании соглашения с США по разработке редкоземельных металлов в Узбекистане, а также о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта сообщила пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева, который находится в Вашингтоне с рабочим визитом для участия в саммите "Центральная Азия - США". "Я рад объявить о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном. В течение следующих трех лет Узбекистан приобретет и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а в течение следующих десяти лет - более 100 миллиардов долларов", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам Трамп, инвестиции в американскую экономику будут касаться секторов добычи редких металлов, авиации, производства автозапчастей, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и химической промышленности, информационных технологий. Как сообщала пресс-служба узбекистанского президента, в республике до 2028 года планируется реализовать более 70 проектов в сфере критического минерального сырья на 1,6 миллиарда долларов. В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.
узбекистан
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, узбекистан, сша, вашингтон, дональд трамп, шавкат мирзиеев
Экономика, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиеев
06:08 07.11.2025
 
Трамп заявил о заключении сделки с Узбекистаном

Трамп: Узбекистан в течение трех лет получит $35 млрд инвестиций

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Узбекистаном, в рамках которой Вашингтон в течение трех лет получит инвестиции в размере почти 35 миллиардов долларов, а в течение десяти лет этот показатель превысит 100 миллиардов долларов.
Ранее о подписании соглашения с США по разработке редкоземельных металлов в Узбекистане, а также о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта сообщила пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева, который находится в Вашингтоне с рабочим визитом для участия в саммите "Центральная Азия - США".
"Я рад объявить о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном. В течение следующих трех лет Узбекистан приобретет и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а в течение следующих десяти лет - более 100 миллиардов долларов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трамп, инвестиции в американскую экономику будут касаться секторов добычи редких металлов, авиации, производства автозапчастей, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и химической промышленности, информационных технологий.
Как сообщала пресс-служба узбекистанского президента, в республике до 2028 года планируется реализовать более 70 проектов в сфере критического минерального сырья на 1,6 миллиарда долларов. В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.
 
ЭкономикаМировая экономикаУЗБЕКИСТАНСШАВАШИНГТОНДональд ТрампШавкат Мирзиеев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала