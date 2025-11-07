https://1prime.ru/20251107/tramp-864312220.html

На Западе обратились с громким призывом к Трампу из-за Путина

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал американского лидера Дональда Трампа приехать в Москву ради урегулирования конфликта на Украине."Президент Путин проявил серьезные намерения по достижению мира, посетив Аляску. Пришло время Трампу приехать в Москву, поскольку США ответственны за происходящее на Украине", — написал он в социальной сети X.Финский политик также подчеркнул, что Владимир Зеленский не может принимать своих собственных решений в вопросах украинского конфликта из-за поддержки со стороны Запада.Договоренность Путина и Трампа о встречеВ конце октября глава Белого дома объявил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой они ранее договорились по телефону. Белый дом позже сообщил, что администрация Трампа не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин также не исключает его проведения в будущем.Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с Трампом, которая намечена на 7 ноября, проведение саммита России и США в Будапеште может стать ближе.Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил во время визита в Соединенные Штаты, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. В интервью американским журналистам он выразил уверенность в том, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже. О подготовке саммита и готовности его принять сообщала и венгерская сторона.

