В ЦБ рассказали, к чему приведет запрет микрозаймов - 07.11.2025
В ЦБ рассказали, к чему приведет запрет микрозаймов
2025-11-07T16:58+0300
2025-11-07T16:58+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Запрет микрозаймов в микрофинансовых организациях (МФО) подтолкнет людей к нелегальным кредиторам на сером рынке, на котором не действуют механизмы защиты, сообщил Банк России в своем Telegram-канале. "Для МФО вводятся немало ограничений. Но если запретить людям брать микрозаймы, это подтолкнет их к нелегальным кредиторам. На сером рынке не действуют никакие механизмы защиты - в отличие от рынка МФО, который регулируется Банком России", - сообщил регулятор, отвечая на вопрос о законности существования МФО. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам: в частности, с июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. Одновременно проект увеличивает предельный размер займа юрлицам или индивидуальным предпринимателям. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан.
16:58 07.11.2025
 
В ЦБ рассказали, к чему приведет запрет микрозаймов

ЦБ: запрет микрозаймов подтолкнет людей обращаться к нелегальным кредиторам

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Запрет микрозаймов в микрофинансовых организациях (МФО) подтолкнет людей к нелегальным кредиторам на сером рынке, на котором не действуют механизмы защиты, сообщил Банк России в своем Telegram-канале.
"Для МФО вводятся немало ограничений. Но если запретить людям брать микрозаймы, это подтолкнет их к нелегальным кредиторам. На сером рынке не действуют никакие механизмы защиты - в отличие от рынка МФО, который регулируется Банком России", - сообщил регулятор, отвечая на вопрос о законности существования МФО.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам: в частности, с июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.
Одновременно проект увеличивает предельный размер займа юрлицам или индивидуальным предпринимателям.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан.
