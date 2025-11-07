https://1prime.ru/20251107/turpotok-864304565.html

Турпоток из России во Вьетнам в октябре вырос в 3,6 раза

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам в октябре вырос в 3,6 раза в годовом выражении, страну посетили 66,5 тысячи российских туристов, следует из анализа РИА Новости данных вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма. В октябре прошлого года во Вьетнаме побывало 18,4 тысячи российских туристов из РФ. По сравнению с сентябрем 2025 года турпоток также вырос - на 13,8%. В целом с начала года Вьетнам посетило 501,7 тысячи туристов против 177,8 тысячи за 10 месяцев прошлого года, рост более чем в 2,8 раза. "Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в этом году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и вьетнамских - запустили прямые рейсы.

