https://1prime.ru/20251107/turpotok-864304565.html
Турпоток из России во Вьетнам в октябре вырос в 3,6 раза
Турпоток из России во Вьетнам в октябре вырос в 3,6 раза - 07.11.2025, ПРАЙМ
Турпоток из России во Вьетнам в октябре вырос в 3,6 раза
Туристический поток из России во Вьетнам в октябре вырос в 3,6 раза в годовом выражении, страну посетили 66,5 тысячи российских туристов, следует из анализа РИА | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T01:16+0300
2025-11-07T01:16+0300
2025-11-07T01:16+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
рф
москва
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864304565.jpg?1762467395
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам в октябре вырос в 3,6 раза в годовом выражении, страну посетили 66,5 тысячи российских туристов, следует из анализа РИА Новости данных вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма.
В октябре прошлого года во Вьетнаме побывало 18,4 тысячи российских туристов из РФ. По сравнению с сентябрем 2025 года турпоток также вырос - на 13,8%.
В целом с начала года Вьетнам посетило 501,7 тысячи туристов против 177,8 тысячи за 10 месяцев прошлого года, рост более чем в 2,8 раза.
"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в этом году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и вьетнамских - запустили прямые рейсы.
вьетнам
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, вьетнам, рф, москва, аэрофлот
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, РФ, МОСКВА, Аэрофлот
Турпоток из России во Вьетнам в октябре вырос в 3,6 раза
Турпоток из России во Вьетнам в октябре вырос в 3,6 раза
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам в октябре вырос в 3,6 раза в годовом выражении, страну посетили 66,5 тысячи российских туристов, следует из анализа РИА Новости данных вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма.
В октябре прошлого года во Вьетнаме побывало 18,4 тысячи российских туристов из РФ. По сравнению с сентябрем 2025 года турпоток также вырос - на 13,8%.
В целом с начала года Вьетнам посетило 501,7 тысячи туристов против 177,8 тысячи за 10 месяцев прошлого года, рост более чем в 2,8 раза.
"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в этом году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и вьетнамских - запустили прямые рейсы.