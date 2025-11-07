https://1prime.ru/20251107/turtsija-864305842.html
Россияне чаще всего путешествовали в Турцию, Абхазию и Казахстан
2025-11-07T03:17+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россияне чаще всего в текущем году путешествовали в Турцию, Абхазию и Казахстан - на эти три страны пришлась половина всех выездов за границу в январе-сентябре текущего года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Ранее в пятницу РИА Новости сообщало, что всего с начала года россияне совершили 24 миллиона поездок за границу против 22,4 миллиона годом ранее.
Главным направлением, как и в 2024 году, остается Турция, при этом в январе-сентябре количество поездок туда сократилось - на 4,1%, до 5,3 миллиона. В тройку также входят Абхазия, куда число выездов сократилось на 1,8% - до 4,6 миллиона, и Казахстан с ростом на 7,6%, до 2,4 миллиона.
Количество поездок в Китай за первые девять месяцев текущего года выросло на четверть, до 1,7 миллиона, а в ОАЭ - на 17%, до 1,6 миллиона.
Среди топ-10 наиболее сильный прирост в текущем году зафиксировал Египет, популярность которого среди россиян подскочила более чем на треть - туда наши сограждане съездили 1,4 миллиона раз.
В десятку популярных направлений для путешествий также вошли Грузия (1,2 миллиона поездок), Таиланд (973 тысячи), Армения (806 тысяч) и Узбекистан (513 тысяч).
