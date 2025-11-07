СМИ рассказали об опасной угрозе Украине из-за провала Европы
Politico: провал инициативы ЕС по российским активам грозит крушением Украины
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Провал инициативы Евросоюза по конфискации российских активов грозит переходом Украины под российский контроль, пишет Politico.
"В случае провала европейским лидерам придется брать средства из собственных финансов ради поддержания украинской обороны против российских сил или позволить Киеву перейти под контроль Москвы", — говорится в публикации.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.
В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.