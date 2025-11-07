Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В ближайшее время": в Киеве запаниковали из-за жесткого удара по Украине - 07.11.2025
"В ближайшее время": в Киеве запаниковали из-за жесткого удара по Украине
2025-11-07T05:29+0300
2025-11-07T05:29+0300
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп может полностью отвернуться от Украины в связи с необходимостью противодействовать новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, с подобным заявлением выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."В ближайшее время мы с вами будем какие-то очень интересные вещи наблюдать. Естественно, это удар и по Украине, потому что Трамп должен и будет заниматься обязательно Нью-Йорком", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.Ранее демократ-социалист Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он оказался самым юным главой города в текущем тысячелетии и первым мусульманином на позиции такого уровня. Мамдани поддерживает открытие магазинов с недорогими товарами, фиксацию цен на аренду для части жилья в мегаполисе и отмену оплаты за поездки в автобусах. Американский президент Дональд Трамп именовал Мамдани коммунистом, угрожая прекратить федеральную поддержку Нью-Йорку.
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп может полностью отвернуться от Украины в связи с необходимостью противодействовать новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, с подобным заявлением выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"В ближайшее время мы с вами будем какие-то очень интересные вещи наблюдать. Естественно, это удар и по Украине, потому что Трамп должен и будет заниматься обязательно Нью-Йорком", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Ранее демократ-социалист Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он оказался самым юным главой города в текущем тысячелетии и первым мусульманином на позиции такого уровня. Мамдани поддерживает открытие магазинов с недорогими товарами, фиксацию цен на аренду для части жилья в мегаполисе и отмену оплаты за поездки в автобусах. Американский президент Дональд Трамп именовал Мамдани коммунистом, угрожая прекратить федеральную поддержку Нью-Йорку.
 
Заголовок открываемого материала