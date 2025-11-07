Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что произошло с Джоли на Украине - 07.11.2025
СМИ рассказали, что произошло с Джоли на Украине
Поездка американской голливудской актрисы Анжелины Джоли в Херсон едва не закончилась хаосом из-за ареста ее водителя представителями ТЦК, сообщает британское... | 07.11.2025, ПРАЙМ
07:42 07.11.2025
 
СМИ рассказали, что произошло с Джоли на Украине

Telegraph: приезд Джоли в Херсон чуть не превратился в хаос из-за задержания водителя

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Поездка американской голливудской актрисы Анжелины Джоли в Херсон едва не закончилась хаосом из-за ареста ее водителя представителями ТЦК, сообщает британское издание The Telegraph.
"Необъявленный визит едва не перерос в хаос после того, как один из ее сопровождающих, предположительно водитель, привлек внимание военных вербовщиков на контрольно-пропускном пункте в нескольких часах езды к северу от их первой остановки в Николаеве", — говорится в материале.
Газета также указывает, что властям Украины не понравилось, что произошедшее было принято огласке, и они даже не знали, что актриса находится в стране с визитом..
В среду портал "Страна.ua" информировал, что Джоли прибыла в город Херсон, контролируемый ВСУ. Позже он отметил, что ей лично пришлось освобождать одного из своих украинских сопровождающих из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН, опираясь на источники в сухопутных войсках, сообщало, что попавший в военкомат в Николаевской области украинец был водителем актрисы и теперь проходит подготовку к мобилизации в ВСУ.
Позднее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в сухопутных войсках писала, задержанного отпустили из военкомата.
Поездку Джоли на Украину и в подконтрольный ВСУ Херсон оплатила международная структура Legacy of War Foundation, которая сотрудничает с ЛГБТ-сообществом* на Украине. На портале фонда указано, что с 2014 года он взаимодействует с украинскими проектами, включая те, что связаны с помощью ЛГБТ*. Помимо этого, в пресс-релизе фонда подтверждается, что Джоли посетила за счет организации украинский Николаев и подконтрольный ВСУ Херсон.
В сети активно распространяются ролики с принудительной мобилизацией в ВСУ, где сотрудники украинских военкоматов забирают мужчин в микроавтобусы, часто применяя побои и силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми способами сопротивляются призыву: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются в жилищах и избегают выхода на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов на Украине приобрели массовый характер. По его данным, работники военкоматов превышают полномочия, избивают людей и сбивают их автомобилями, провоцируют аварии для задержания граждан.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
 
