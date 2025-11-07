Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Охватит всю страну". СМИ сообщили о растущей катастрофе на Украине - 07.11.2025
"Охватит всю страну". СМИ сообщили о растущей катастрофе на Украине
Недовольство властью Владимира Зеленского из-за его авторитаризма и действий ТЦК распространится по всей Украине, предупредил аналитик Центра геостратегических... | 07.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Недовольство властью Владимира Зеленского из-за его авторитаризма и действий ТЦК распространится по всей Украине, предупредил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;На Украине, в том числе и в столице, все чаще проходят массовые протесты, в ходе которых люди публично выражают свое недовольство авторитарными методами Зеленского. Скорее всего, в ближайшем будущем эти демонстрации против режима будут нарастать в геометрической прогрессии, охватив всю страну и сопровождаясь насильственными нападениями на военкоматы&quot;, — говорится в публикации.Обозреватель подчеркнул, что украинцы уже начали совершать нападения на ТЦК из-за зверства и беззакония вербовщиков в ВСУ.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
украина
17:34 07.11.2025
 
"Охватит всю страну". СМИ сообщили о растущей катастрофе на Украине

InfoBRICS: недовольство властью Зеленского распространится по всей Украине

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Недовольство властью Владимира Зеленского из-за его авторитаризма и действий ТЦК распространится по всей Украине, предупредил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

"На Украине, в том числе и в столице, все чаще проходят массовые протесты, в ходе которых люди публично выражают свое недовольство авторитарными методами Зеленского. Скорее всего, в ближайшем будущем эти демонстрации против режима будут нарастать в геометрической прогрессии, охватив всю страну и сопровождаясь насильственными нападениями на военкоматы", — говорится в публикации.

Обозреватель подчеркнул, что украинцы уже начали совершать нападения на ТЦК из-за зверства и беззакония вербовщиков в ВСУ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
