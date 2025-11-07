https://1prime.ru/20251107/ukraina-864319776.html

"Охватит всю страну". СМИ сообщили о растущей катастрофе на Украине

"Охватит всю страну". СМИ сообщили о растущей катастрофе на Украине - 07.11.2025, ПРАЙМ

"Охватит всю страну". СМИ сообщили о растущей катастрофе на Украине

Недовольство властью Владимира Зеленского из-за его авторитаризма и действий ТЦК распространится по всей Украине, предупредил аналитик Центра геостратегических...

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Недовольство властью Владимира Зеленского из-за его авторитаризма и действий ТЦК распространится по всей Украине, предупредил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."На Украине, в том числе и в столице, все чаще проходят массовые протесты, в ходе которых люди публично выражают свое недовольство авторитарными методами Зеленского. Скорее всего, в ближайшем будущем эти демонстрации против режима будут нарастать в геометрической прогрессии, охватив всю страну и сопровождаясь насильственными нападениями на военкоматы", — говорится в публикации.Обозреватель подчеркнул, что украинцы уже начали совершать нападения на ТЦК из-за зверства и беззакония вербовщиков в ВСУ.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

