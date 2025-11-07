Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Зеленского
Недавно опубликованный отчет Еврокомиссии о перспективах членства Украины в ЕС показал, Киев не готов к вступлению в ЕС, пишет Asia Times.
украина
киев
владимир зеленский
ес
набу
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Недавно опубликованный отчет Еврокомиссии о перспективах членства Украины в ЕС показал, Киев не готов к вступлению в ЕС, пишет Asia Times."Последние события "ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной программе". Это особенно касается попыток Зеленского ограничить независимость антикоррупционных ведомств", — говорится в публикации.Издание отметило, что Еврокомиссия акцентирует внимание также на активистов и журналистов, незначительные успехи в борьбе с организованной преступностью, а также проблемы с децентрализацией, судами и пытками."Есть очевидные признаки того, что политика военного времени в Киеве имеет &lt;…&gt; темную сторону, которая мало способствует продвижению страны к членству в ЕС, — заключили в издании. — Доклад за 2025, особенно конкретика проделанной работы в тех областях, где Киеву отчаянно нужны срочные успехи, предвещает Украине трудные времена".Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект, инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа", отменяющий самостоятельность двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после протестов, вспыхнувших по всей Украине, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Парламент Украины уже 31 июля в двух чтениях поддержал законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат на регулярной основе. По данным опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития государства.
22:12 07.11.2025
 
"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Зеленского

Asia Times: политика Зеленского ставит под сомнение готовность Киева вступить в ЕС

МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Недавно опубликованный отчет Еврокомиссии о перспективах членства Украины в ЕС показал, Киев не готов к вступлению в ЕС, пишет Asia Times.
"Последние события "ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной программе". Это особенно касается попыток Зеленского ограничить независимость антикоррупционных ведомств", — говорится в публикации.
Издание отметило, что Еврокомиссия акцентирует внимание также на активистов и журналистов, незначительные успехи в борьбе с организованной преступностью, а также проблемы с децентрализацией, судами и пытками.
"Есть очевидные признаки того, что политика военного времени в Киеве имеет <…> темную сторону, которая мало способствует продвижению страны к членству в ЕС, — заключили в издании. — Доклад за 2025, особенно конкретика проделанной работы в тех областях, где Киеву отчаянно нужны срочные успехи, предвещает Украине трудные времена".
Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект, инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа", отменяющий самостоятельность двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после протестов, вспыхнувших по всей Украине, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Парламент Украины уже 31 июля в двух чтениях поддержал законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат на регулярной основе. По данным опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития государства.
