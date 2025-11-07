https://1prime.ru/20251107/uzbekistan-864305934.html

Узбекистан и США подписали соглашения о разработке редкоземельных металлов

ТАШКЕНТ, 7 ноя - ПРАЙМ. Узбекистан и США подписали соглашения по разработке редкоземельных металлов в республике, а также о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. Мирзиёев находится в Вашингтоне с рабочим визитом для участия в саммите Центральной Азии и США. В ходе визита президент Узбекистана провел ряд встреч. "По итогам круглого стола с руководителями ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов в присутствии президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и министра торговли США Говарда Латника состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями", - говорится в сообщении. В частности, министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и Denali Exploration group, а также Фонд реконструкции и развития Узбекистана и Re Element Technologies подписали соглашения о сотрудничестве по реализации проектов в сфере редкоземельных металлов. "В данном контексте Узбекистан и США будут развивать добычу и глубокую переработку урана, меди, вольфрама, молибдена и графита. Планируется выстраивание надежных цепочек поставок и внедрение передовых американских технологий переработки", - говорится в сообщении. Также министерство цифровых технологий Узбекистана и Palo Alto Networks подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. "С американскими компаниями Google, Meta (признана экстремистской и запрещенной в РФ - ред.), NVIDIA расширяется цифровое сотрудничество - это внедрение платежных систем Apple Pay и Google Pay, создание Цифровой академии и сети стартап-хабов", - добавили в пресс-службе узбекистанского президента. По данным узбекской стороны, в республике до 2028 года планируется реализовать более 70 проектов в сфере критического минерального сырья на 1,6 миллиарда долларов. В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.

