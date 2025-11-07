Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Велес-Грин видит в Украине сдерживающий фактор для России и после СВО - 07.11.2025, ПРАЙМ
Велес-Грин видит в Украине сдерживающий фактор для России и после СВО
Велес-Грин видит в Украине сдерживающий фактор для России и после СВО - 07.11.2025, ПРАЙМ
Велес-Грин видит в Украине сдерживающий фактор для России и после СВО
Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы обеспечивать собственную безопасность и после завершения конфликта быть сдерживающим фактором для России,... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T00:43+0300
2025-11-07T01:00+0300
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы обеспечивать собственную безопасность и после завершения конфликта быть сдерживающим фактором для России, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин."Я считаю важным, чтобы Украина была достаточно вооружена для того, чтобы обеспечивать собственную безопасность и служить надежным сдерживающим фактором для России даже после окончания конфликта", - сказано в письменных ответах кандидата на вопросы сенаторов.Он также отметил, что у США, в свою очередь, есть "важные и неотложные приоритеты в других регионах", поэтому возглавить усилия по вооружению Украины должна Европа.
00:43 07.11.2025 (обновлено: 01:00 07.11.2025)
 
Велес-Грин видит в Украине сдерживающий фактор для России и после СВО

Велес-Грин: Украина может быть сдерживающим фактором для РФ и после СВО

ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы обеспечивать собственную безопасность и после завершения конфликта быть сдерживающим фактором для России, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин.
"Я считаю важным, чтобы Украина была достаточно вооружена для того, чтобы обеспечивать собственную безопасность и служить надежным сдерживающим фактором для России даже после окончания конфликта", - сказано в письменных ответах кандидата на вопросы сенаторов.
Он также отметил, что у США, в свою очередь, есть "важные и неотложные приоритеты в других регионах", поэтому возглавить усилия по вооружению Украины должна Европа.
 
