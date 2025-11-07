https://1prime.ru/20251107/veles-grin-864304068.html

Велес-Грин видит в Украине сдерживающий фактор для России и после СВО

2025-11-07T00:43+0300

экономика

сша

нато

россия

украина

европа

ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы обеспечивать собственную безопасность и после завершения конфликта быть сдерживающим фактором для России, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин."Я считаю важным, чтобы Украина была достаточно вооружена для того, чтобы обеспечивать собственную безопасность и служить надежным сдерживающим фактором для России даже после окончания конфликта", - сказано в письменных ответах кандидата на вопросы сенаторов.Он также отметил, что у США, в свою очередь, есть "важные и неотложные приоритеты в других регионах", поэтому возглавить усилия по вооружению Украины должна Европа.

