Суд частично аннулировал в России бренды Victoria's Secret

МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по иску зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited частично аннулировал в России два бренда американского производителя нижнего белья и косметики Victoria's Secret, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В иске, поданном в июле 2024 года, Multigoods Production требовала полностью прекратить правовую охрану трех товарных знаков ответчика Victoria's Secret Stores Brand Management вследствие их неиспользования в России. По одному из брендов суд требования полностью отклонил. Этот комбинированный знак – со словесным элементом Victoria's Secret на фоне темно-розовых и светло-розовых полос – был зарегистрирован американской компанией в РФ в 2014 году. Он распространяется на товары двух классов, в частности, на подарочные карты, коробки картонные или бумажные, сумки, и на услуги одного класса – услуги магазинов по розничной продаже товаров, услуги магазинов по розничной продаже товаров в интерактивном режиме и услуги по продаже товаров путем почтовых отправлений. В отношении двух других брендов – Victoria's Secret и Victoria's Secret Pink – требования истца были удовлетворены частично. Эти знаки, зарегистрированные в 2010 году, сохранили свое действие для таких товаров, как солнцезащитные очки, ювелирные изделия, бижутерия, часы, изделия из кожи, чемоданы, сумки, зонты, но утратили силу в отношении научных приборов и инструментов, компьютеров, дисков звукозаписи, кассовых аппаратов, игр и игрушек, хлыстов, кнутов, конской сбруи и шорных изделий. Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Например, от иска к правообладателю серии брендов Akai. Кроме того, ему вернули один из исков к немецкой Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd. В то же время суд по иску Multigoods Production аннулировал семь товарных знаков со словесным элементом Amazon люксембургской Amazon Europe Core, структуры крупнейшего американского интернет-ритейлера, которые были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг. Также был аннулирован бренд финской Nokia Solutions and Networks и частично аннулированы бренды Bershka и "Бершка" испанской Inditex. Иски к французской Michelin, американской Amazon Technologies и ряду других ответчиков пока не рассмотрены.

