Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251107/vizy-864316026.html
Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы
Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы - 07.11.2025, ПРАЙМ
Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы
Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз, говорится в распространенном заявлении. | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T14:15+0300
2025-11-07T14:40+0300
россия
мировая экономика
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз, говорится в распространенном заявлении. "С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности. ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений. Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи. При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.
https://1prime.ru/20251025/turtsiya-863933664.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ce9833d0e19f301474504b41b7fb5806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, европа, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, ЕС
14:15 07.11.2025 (обновлено: 14:40 07.11.2025)
 
Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы

ЕК ограничила выдачу многократных шенгенских виз россиянам

© fotolia.com / jorisvoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / jorisvo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз, говорится в распространенном заявлении.
"С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи.
При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Турция в 2025 году ожидает доходы от туризма в размере $63 млрд
25 октября, 19:49
 
РОССИЯМировая экономикаЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала