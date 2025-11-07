https://1prime.ru/20251107/vizy-864316026.html

Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз, говорится в распространенном заявлении. "С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности. ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений. Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи. При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.

