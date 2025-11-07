https://1prime.ru/20251107/vklady-864290738.html

Финансист объяснила россиянам, как поступить со вкладами в ноябре

Финансист объяснила россиянам, как поступить со вкладами в ноябре - 07.11.2025, ПРАЙМ

Финансист объяснила россиянам, как поступить со вкладами в ноябре

07.11.2025

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. В преддверии завершения финансового года российским домохозяйствам целесообразно переосмыслить стратегию управления личными сбережениями. Как это сделать с максимальной выгодой, агентству “Прайм” рассказала и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.По ее словам, ноябрь является оптимальным периодом для пересмотра структуры депозитного портфеля, поскольку именно в этом месяце российские банки традиционно начинают предлагать сезонные депозитные программы с повышенными процентными ставками и дополнительными бонусами.Данные предложения обусловлены краткосрочной потребностью кредитных организаций в привлечении ликвидности на фоне подготовки к новогоднему периоду повышенных расходов. Для вкладчиков подобные рыночные колебания формируют "окно возможностей".“Вместе с тем, импульсивное реагирование на маркетинговые предложения может привести к снижению совокупной доходности портфеля, если вкладчик преждевременно закрывает действующие депозиты, теряя накопленные проценты. Участие в таких акциях имеет смысл лишь при наличии свободных средств и четко рассчитанного горизонта вложений”, - предупредила Фрумина.Также при принятии решения необходимо учитывать инфляцию, налоговую нагрузку, уровень ликвидности активов и диверсификацию вложений. Без учета этих факторов "планировать вклады" не следует.В целом, в условиях сохранения повышенной ставки, планирование денежных потоков и оптимизация структуры сбережений является важным элементом управления финансами, которое напрямую влияет на устойчивость домохозяйств, заключила финансист.

