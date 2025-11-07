Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат научила, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду - 07.11.2025, ПРАЙМ
Адвокат научила, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду
Адвокат научила, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду - 07.11.2025, ПРАЙМ
Адвокат научила, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду
В многоквартирных домах, где есть централизованное горячее водоснабжение, могут возникать случаи подачи "некачественной воды". В каком случае поставщик обязан... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T02:02+0300
2025-11-07T02:02+0300
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. В многоквартирных домах, где есть централизованное горячее водоснабжение, могут возникать случаи подачи "некачественной воды". В каком случае поставщик обязан это компенсировать, агентству "Прайм" рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Речь идет о том, что потребитель получает горячую воду недостаточной температуры, а счета за коммунальные услуги оплачивает в полном объеме.По словам адвоката, в соответствии с требованиями СанПиН температура горячей воды для конечного потребителя должна составлять от 60 до 70 градусов Цельсия. Допустимое отклонение температуры горячей воды в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) – не более чем на 5 градусов, в дневное время (с 5.00 до 0.00 часов) – не более чем на 3 градуса."За каждые три градуса отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер оплаты за расчетный период снижается на 0,1%. Если температура горячей воды для потребителя составляет менее 40 градусов, она оплачивается по тарифу холодного водоснабжения", - объяснила Яковлева.При несоответствии нормам гражданам следует обращаться в свою управляющую компанию, вызывать сотрудника УК, который сделает замеры воды и составит акт. На основании зафиксированного нарушения нужно требовать перерасчета платы за коммунальные услуги, подытожила она.
02:02 07.11.2025
 
Адвокат научила, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду

Адвокат Яковлева объяснила, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду

МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. В многоквартирных домах, где есть централизованное горячее водоснабжение, могут возникать случаи подачи "некачественной воды". В каком случае поставщик обязан это компенсировать, агентству "Прайм" рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Речь идет о том, что потребитель получает горячую воду недостаточной температуры, а счета за коммунальные услуги оплачивает в полном объеме.
По словам адвоката, в соответствии с требованиями СанПиН температура горячей воды для конечного потребителя должна составлять от 60 до 70 градусов Цельсия. Допустимое отклонение температуры горячей воды в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) – не более чем на 5 градусов, в дневное время (с 5.00 до 0.00 часов) – не более чем на 3 градуса.
"За каждые три градуса отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер оплаты за расчетный период снижается на 0,1%. Если температура горячей воды для потребителя составляет менее 40 градусов, она оплачивается по тарифу холодного водоснабжения", - объяснила Яковлева.
При несоответствии нормам гражданам следует обращаться в свою управляющую компанию, вызывать сотрудника УК, который сделает замеры воды и составит акт. На основании зафиксированного нарушения нужно требовать перерасчета платы за коммунальные услуги, подытожила она.
 
