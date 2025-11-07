Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины - 07.11.2025
СМИ: главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины
СМИ: главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины - 07.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский использовал средства из военного бюджета страны для оплаты лечения отца в России, сообщил Life... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07
2025-11-07T18:22+0300
украина
россия
киев
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg
МОСКВА, 7 ноября — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский использовал средства из военного бюджета страны для оплаты лечения отца в России, сообщил Life со ссылкой на источники."Александр Сырский часть суммы на курс лечения и реабилитации тяжелобольного Станислава Прокофьевича взял из "казенных" средств, которые, по всей вероятности, были выделены на нужды ВСУ. При этом ранее главком жаловался на плохое обеспечение украинской армии", — говорится в материале.Общая сумма счетов в российских клиниках, как утверждается, превысила пять миллионов рублей.По данным источников, после этого инцидента в Киеве начались обсуждения возможной отставки Александра Сырского.Ранее, в августе, сообщалось, что московские врачи спасли жизнь 86-летнему отцу главкома ВСУ Станиславу Сырскому. Он был госпитализирован в апреле текущего года с обострением заболевания головного мозга на фоне коронавируса. В конце октября Станислав Прокофьевич был выписан из подмосковной клиники.В предыдущих публикациях утверждалось, что лечение оплачивал сам генерал, а его стоимость составила 2,5 миллиона рублей.
украина
киев
украина, россия, киев, всу
УКРАИНА, РОССИЯ, Киев, ВСУ
18:21 07.11.2025 (обновлено: 18:22 07.11.2025)
 
СМИ: главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины

SHOT: Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в РФ

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Александр Сырский . Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 7 ноября — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский использовал средства из военного бюджета страны для оплаты лечения отца в России, сообщил Life со ссылкой на источники.
"Александр Сырский часть суммы на курс лечения и реабилитации тяжелобольного Станислава Прокофьевича взял из "казенных" средств, которые, по всей вероятности, были выделены на нужды ВСУ. При этом ранее главком жаловался на плохое обеспечение украинской армии", — говорится в материале.
Общая сумма счетов в российских клиниках, как утверждается, превысила пять миллионов рублей.
По данным источников, после этого инцидента в Киеве начались обсуждения возможной отставки Александра Сырского.
Ранее, в августе, сообщалось, что московские врачи спасли жизнь 86-летнему отцу главкома ВСУ Станиславу Сырскому. Он был госпитализирован в апреле текущего года с обострением заболевания головного мозга на фоне коронавируса. В конце октября Станислав Прокофьевич был выписан из подмосковной клиники.
В предыдущих публикациях утверждалось, что лечение оплачивал сам генерал, а его стоимость составила 2,5 миллиона рублей.
