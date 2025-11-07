https://1prime.ru/20251107/vsu-864321581.html
СМИ: главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины
СМИ: главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины
МОСКВА, 7 ноября — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский использовал средства из военного бюджета страны для оплаты лечения отца в России, сообщил Life со ссылкой на источники."Александр Сырский часть суммы на курс лечения и реабилитации тяжелобольного Станислава Прокофьевича взял из "казенных" средств, которые, по всей вероятности, были выделены на нужды ВСУ. При этом ранее главком жаловался на плохое обеспечение украинской армии", — говорится в материале.Общая сумма счетов в российских клиниках, как утверждается, превысила пять миллионов рублей.По данным источников, после этого инцидента в Киеве начались обсуждения возможной отставки Александра Сырского.Ранее, в августе, сообщалось, что московские врачи спасли жизнь 86-летнему отцу главкома ВСУ Станиславу Сырскому. Он был госпитализирован в апреле текущего года с обострением заболевания головного мозга на фоне коронавируса. В конце октября Станислав Прокофьевич был выписан из подмосковной клиники.В предыдущих публикациях утверждалось, что лечение оплачивал сам генерал, а его стоимость составила 2,5 миллиона рублей.
