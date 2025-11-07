https://1prime.ru/20251107/vsu-864321581.html

СМИ: главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины

СМИ: главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины - 07.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский использовал средства из военного бюджета страны для оплаты лечения отца в России, сообщил Life... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T18:21+0300

2025-11-07T18:21+0300

2025-11-07T18:22+0300

украина

россия

киев

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg

МОСКВА, 7 ноября — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский использовал средства из военного бюджета страны для оплаты лечения отца в России, сообщил Life со ссылкой на источники."Александр Сырский часть суммы на курс лечения и реабилитации тяжелобольного Станислава Прокофьевича взял из "казенных" средств, которые, по всей вероятности, были выделены на нужды ВСУ. При этом ранее главком жаловался на плохое обеспечение украинской армии", — говорится в материале.Общая сумма счетов в российских клиниках, как утверждается, превысила пять миллионов рублей.По данным источников, после этого инцидента в Киеве начались обсуждения возможной отставки Александра Сырского.Ранее, в августе, сообщалось, что московские врачи спасли жизнь 86-летнему отцу главкома ВСУ Станиславу Сырскому. Он был госпитализирован в апреле текущего года с обострением заболевания головного мозга на фоне коронавируса. В конце октября Станислав Прокофьевич был выписан из подмосковной клиники.В предыдущих публикациях утверждалось, что лечение оплачивал сам генерал, а его стоимость составила 2,5 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20251107/ukraina-864318484.html

https://1prime.ru/20251107/zapad-864321049.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, киев, всу