Вылет рейса из Анадыря в Москву задержан из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - ПРАЙМ. Вылет рейса авиакомпании "России" из Анадыря в Москву задержан до субботы из-за непогоды на Чукотке, отправления ждут 325 пассажиров, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в Чукотском автономном округе в аэропорту Анадырь задержан вылет рейса в Москву АО "Авиакомпании "Россия", запланированный на 15.30 (6.30 мск). Отправления ожидают 325 пассажиров, из них 15 несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Ожидается, что самолет вылетит утром 8 ноября. Магаданский транспортный прокурор держит на контроле соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.

2025

