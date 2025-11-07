https://1prime.ru/20251107/vylet-864308382.html
Вылет рейса из Анадыря в Москву задержан из-за непогоды
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - ПРАЙМ. Вылет рейса авиакомпании "России" из Анадыря в Москву задержан до субботы из-за непогоды на Чукотке, отправления ждут 325 пассажиров, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в Чукотском автономном округе в аэропорту Анадырь задержан вылет рейса в Москву АО "Авиакомпании "Россия", запланированный на 15.30 (6.30 мск). Отправления ожидают 325 пассажиров, из них 15 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Ожидается, что самолет вылетит утром 8 ноября.
Магаданский транспортный прокурор держит на контроле соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.
