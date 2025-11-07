Курс юаня в пятницу умеренно повышается

https://1prime.ru/20251107/yuan-864314302.html
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу сохраняет тенденцию к повышению, но более умеренному, чем в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,35 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет при этом 11,33-11,41 рубля. В отсутствие идей и при сохранении низкой активности инвесторов в пятницу юань может опять подорожать после паузы накануне, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Краткосрочно китайская валюта получит поддержку со стороны технического фактора - выход в среду из нисходящего канала и тестирование вчера его верхней границы, что является одним из подтверждающих сигналов выхода и может стимулировать открытие длинных позиций по юаню со стороны спекулятивно настроенных участников торгов", - говорит он. А преодоление отметки 11,5 рубля будет сигнализировать о возможности среднесрочного роста курса юаня с технической целью в районе 12-12,2 рубля, заключает он.
