07.11.2025
Курс юаня в пятницу умеренно повышается
Курс юаня в пятницу умеренно повышается - 07.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в пятницу умеренно повышается
Курс китайской валюты к рублю в пятницу сохраняет тенденцию к повышению, но более умеренному, чем в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T12:25+0300
2025-11-07T12:25+0300
рынок
торги
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу сохраняет тенденцию к повышению, но более умеренному, чем в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,35 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет при этом 11,33-11,41 рубля. В отсутствие идей и при сохранении низкой активности инвесторов в пятницу юань может опять подорожать после паузы накануне, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Краткосрочно китайская валюта получит поддержку со стороны технического фактора - выход в среду из нисходящего канала и тестирование вчера его верхней границы, что является одним из подтверждающих сигналов выхода и может стимулировать открытие длинных позиций по юаню со стороны спекулятивно настроенных участников торгов", - говорит он. А преодоление отметки 11,5 рубля будет сигнализировать о возможности среднесрочного роста курса юаня с технической целью в районе 12-12,2 рубля, заключает он.
рынок, торги, богдан зварич, псб
Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
12:25 07.11.2025
 
Курс юаня в пятницу умеренно повышается

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,35 рубля

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу сохраняет тенденцию к повышению, но более умеренному, чем в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,35 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет при этом 11,33-11,41 рубля.
В отсутствие идей и при сохранении низкой активности инвесторов в пятницу юань может опять подорожать после паузы накануне, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Краткосрочно китайская валюта получит поддержку со стороны технического фактора - выход в среду из нисходящего канала и тестирование вчера его верхней границы, что является одним из подтверждающих сигналов выхода и может стимулировать открытие длинных позиций по юаню со стороны спекулятивно настроенных участников торгов", - говорит он.
А преодоление отметки 11,5 рубля будет сигнализировать о возможности среднесрочного роста курса юаня с технической целью в районе 12-12,2 рубля, заключает он.
Доллар дорожает к иене
РынокТоргиБогдан ЗваричПСБ
 
 
