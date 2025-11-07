Курс юаня в пятницу пытается расти

https://1prime.ru/20251107/yuan-864317600.html
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу пытается расти, однако дневная волатильность сокращается и является минимальной на этой неделе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.47 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 11,35 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,33-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,27 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,160 против 7,121 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,80 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже перед выходными еще более сокращает амплитуду колебаний. Курс китайской валюты стабилизируется в верхней половине коридора 11-11,5 рубля, слегка прибавляя. "Сезонный рост спроса на импорт усиливает потребность в иностранной валюте. Однако высокая ключевая ставка ЦБ РФ поддерживает доходность рублевых активов, но одновременно ограничивает ликвидность. В целом же рубль и юань сейчас взаимно уравновешены, что и объясняет небольшую амплитуду курсовых движений", - комментирует финансовый эксперт Алексей Лерон. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,21% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.49 мск повышалась на 0,8%, до 63,9 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,1%, до 99,7 пункта. Прогнозы В среднесрочной перспективе на рубль может оказать давление сезонная активизация спроса на импорт, полагает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Увеличение в конце года объёмов импортных закупок ведёт к росту спроса на иностранную валюту со стороны отечественных импортеров. При сохранении текущего уровня валютного предложения это создаст дисбаланс на внутреннем валютном рынке, провоцируя постепенное ослабление национальной валюты. В пятницу же курс юаня приблизится к нижний границе диапазона 11,32-11,41 рубля, доллара - составит 80,9-81,1 рубля, евро - 93,1-93,6 рубля", - оценивает она. На следующей неделе курс юаня с наибольшей вероятностью останется в диапазоне 11,2–11,6 рубля с незначительным уклоном вниз к 11,3 рубля, оценивает Лерон. "Рынок пока остаётся в режиме осторожного равновесия, где каждое новое решение ЦБ РФ способно смещать баланс весов в пределах всего нескольких копеек", - добавляет он.
