https://1prime.ru/20251107/yuan-864324421.html
Юань на Мосбирже завершил неделю на отметке 11,32 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю на отметке 11,32 рубля - 07.11.2025, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил неделю на отметке 11,32 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,32 рубля, следует из данных... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T19:32+0300
2025-11-07T19:32+0300
2025-11-07T19:32+0300
экономика
рынок
россия
торги
юань
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cda24920a03aa68c355fe8f4edb6f525.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 11,32 рубля. За неделю юань вырос на 2 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,15-11,43 рубля.
https://1prime.ru/20251106/bitkoin-864282706.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0ab69f356d71ff10972111de2fc13d8f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, торги, юань, рубль
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Торги, юань, рубль
Юань на Мосбирже завершил неделю на отметке 11,32 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню, но снизился за неделю
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 11,32 рубля.
За неделю юань вырос на 2 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,15-11,43 рубля.
Биткоин и рубль: прогнозы и умеренный оптимизм рынка