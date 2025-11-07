https://1prime.ru/20251107/yuan-864324421.html

Юань на Мосбирже завершил неделю на отметке 11,32 рубля

Юань на Мосбирже завершил неделю на отметке 11,32 рубля

экономика

рынок

россия

торги

юань

рубль

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 11,32 рубля. За неделю юань вырос на 2 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,15-11,43 рубля.

