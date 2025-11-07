Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Крупнейшая операция". На Западе раскрыли задумку ЕС против России - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Крупнейшая операция". На Западе раскрыли задумку ЕС против России
Мнимая "российская угроза" является лишь предлогом для усиления милитаризации Европы, сказал журналист Томас Фази в соцсети X.
2025-11-07T18:16+0300
2025-11-07T18:16+0300
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мнимая "российская угроза" является лишь предлогом для усиления милитаризации Европы, сказал журналист Томас Фази в соцсети X."То, что мы наблюдаем, является одной из крупнейших психологических операций в новейшей истории, направленной на нормализацию совершенно ложного представления о том, что Россия ведет войну в Европе, и, следовательно, на оправдание тотальной милитаризации континента", — выразил мнение Фази.Журналист напомнил о недавних случаях появлений БПЛА в воздушном пространстве некоторых европейских государств, а также необоснованные обвинения в адрес России."Это происходит по всей Европе: постоянные сообщения о якобы имевших место — но совершенно неподтвержденных, а во многих случаях и полностью сфабрикованных — "наблюдениях российских беспилотников", — написал Фази.В Москве неоднократно заявляли, что ни одна европейская страна не предоставила каких-либо доказательств причастности России к инцидентам с БПЛА Во время выступления на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин заявил, что все инциденты с беспилотниками служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
18:16 07.11.2025
 
"Крупнейшая операция". На Западе раскрыли задумку ЕС против России

Фази: Запад лжет о "российской угрозе", чтобы оправдать милитаризацию Европы

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии. Архивное фото
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мнимая "российская угроза" является лишь предлогом для усиления милитаризации Европы, сказал журналист Томас Фази в соцсети X.
"То, что мы наблюдаем, является одной из крупнейших психологических операций в новейшей истории, направленной на нормализацию совершенно ложного представления о том, что Россия ведет войну в Европе, и, следовательно, на оправдание тотальной милитаризации континента", — выразил мнение Фази.
Журналист напомнил о недавних случаях появлений БПЛА в воздушном пространстве некоторых европейских государств, а также необоснованные обвинения в адрес России.
"Это происходит по всей Европе: постоянные сообщения о якобы имевших место — но совершенно неподтвержденных, а во многих случаях и полностью сфабрикованных — "наблюдениях российских беспилотников", — написал Фази.
В Москве неоднократно заявляли, что ни одна европейская страна не предоставила каких-либо доказательств причастности России к инцидентам с БПЛА Во время выступления на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин заявил, что все инциденты с беспилотниками служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
