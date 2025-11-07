https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864306438.html
"Теряет позиции": в Германии жестко пристыдили Зеленского
"Теряет позиции": в Германии жестко пристыдили Зеленского - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Теряет позиции": в Германии жестко пристыдили Зеленского
Владимир Зеленский готов пойти на большие жертвы из-за риска потери власти на фоне участившихся провалов ВСУ на фронте, заявил в эфире телеканала Die Welt... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T04:46+0300
2025-11-07T04:46+0300
2025-11-07T04:46+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
владимир зеленский
петр порошенко
всу
die welt
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов пойти на большие жертвы из-за риска потери власти на фоне участившихся провалов ВСУ на фронте, заявил в эфире телеканала Die Welt корреспондент Кристоф Ваннер. "Зеленскому придется (Столкнуться. — Прим. Ред.) с опасением снижения поддержки, потому что иначе его действия не имеют смысла. Он просто теряет здесь (На Украине. — Прим. Ред.) позиции в попытке продержаться хотя бы еще немного", — сказал он. Ваннер не исключил, что Зеленский попытается начать новое контрнаступление, чтобы спасти свое положение, пожертвовав людьми ради спасения своего режима. "Есть также слух, что Зеленский может попытаться начать огромное контрнаступление, привлекая большие резервы, что также нельзя исключать, потому что для него эта (Власть. — Прим. Ред.) имеет куда большое значение, чем жизни людей", — пояснил журналист. В среду бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров. В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://1prime.ru/20251105/poroshenko-864237006.html
https://1prime.ru/20251106/zelenskiy-864300081.html
https://1prime.ru/20251104/zelenskiy-864224948.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, всу, die welt, politico
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, ВСУ, Die Welt, Politico
"Теряет позиции": в Германии жестко пристыдили Зеленского
Welt: Зеленский хочет пожертвовать жизнями украинцев ради собственной власти на Украине