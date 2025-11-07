Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Теряет позиции": в Германии жестко пристыдили Зеленского - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Теряет позиции": в Германии жестко пристыдили Зеленского
"Теряет позиции": в Германии жестко пристыдили Зеленского - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Теряет позиции": в Германии жестко пристыдили Зеленского
Владимир Зеленский готов пойти на большие жертвы из-за риска потери власти на фоне участившихся провалов ВСУ на фронте, заявил в эфире телеканала Die Welt... | 07.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов пойти на большие жертвы из-за риска потери власти на фоне участившихся провалов ВСУ на фронте, заявил в эфире телеканала Die Welt корреспондент Кристоф Ваннер. "Зеленскому придется (Столкнуться. — Прим. Ред.) с опасением снижения поддержки, потому что иначе его действия не имеют смысла. Он просто теряет здесь (На Украине. — Прим. Ред.) позиции в попытке продержаться хотя бы еще немного", — сказал он. Ваннер не исключил, что Зеленский попытается начать новое контрнаступление, чтобы спасти свое положение, пожертвовав людьми ради спасения своего режима. "Есть также слух, что Зеленский может попытаться начать огромное контрнаступление, привлекая большие резервы, что также нельзя исключать, потому что для него эта (Власть. — Прим. Ред.) имеет куда большое значение, чем жизни людей", — пояснил журналист. В среду бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров. В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
"Теряет позиции": в Германии жестко пристыдили Зеленского

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов пойти на большие жертвы из-за риска потери власти на фоне участившихся провалов ВСУ на фронте, заявил в эфире телеканала Die Welt корреспондент Кристоф Ваннер.
"Зеленскому придется (Столкнуться. — Прим. Ред.) с опасением снижения поддержки, потому что иначе его действия не имеют смысла. Он просто теряет здесь (На Украине. — Прим. Ред.) позиции в попытке продержаться хотя бы еще немного", — сказал он.
Ваннер не исключил, что Зеленский попытается начать новое контрнаступление, чтобы спасти свое положение, пожертвовав людьми ради спасения своего режима.
"Есть также слух, что Зеленский может попытаться начать огромное контрнаступление, привлекая большие резервы, что также нельзя исключать, потому что для него эта (Власть. — Прим. Ред.) имеет куда большое значение, чем жизни людей", — пояснил журналист.
В среду бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров.
В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
