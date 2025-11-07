https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864307166.html

Депутат Рады сделал заявление об устранении Зеленского

Депутат Рады сделал заявление об устранении Зеленского - 07.11.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады сделал заявление об устранении Зеленского

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук написал в своем Telegram-канале., что западные страны могут убрать Владимира Зеленского ради... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T05:19+0300

2025-11-07T05:19+0300

2025-11-07T05:19+0300

общество

мировая экономика

украина

киев

запад

петр порошенко

владимир зеленский

politico

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук написал в своем Telegram-канале., что западные страны могут убрать Владимира Зеленского ради прекращения конфликта на Украине, в своем Telegram-канале. По его словам, главная истина остается неизменной: мир с Зеленским невозможен, потому что он и его окружение относятся к партии войны. "Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского", — пояснил Дмитрук. По мнению депутата, снятие Зеленского позволит странам Запада помочь Киеву сформировать переходное коалиционное правительство и уже на его основе начать процесс заключения долгосрочного мира с Россией. В среду бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров. В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864306438.html

https://1prime.ru/20251106/zelenskiy-864300081.html

https://1prime.ru/20251106/panika-864295937.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киев, запад, петр порошенко, владимир зеленский, politico, ек, ес