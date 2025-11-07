https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864307166.html
Депутат Рады сделал заявление об устранении Зеленского
Депутат Рады сделал заявление об устранении Зеленского
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук написал в своем Telegram-канале., что западные страны могут убрать Владимира Зеленского ради... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T05:19+0300
2025-11-07T05:19+0300
2025-11-07T05:19+0300
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук написал в своем Telegram-канале., что западные страны могут убрать Владимира Зеленского ради прекращения конфликта на Украине, в своем Telegram-канале. По его словам, главная истина остается неизменной: мир с Зеленским невозможен, потому что он и его окружение относятся к партии войны. "Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского", — пояснил Дмитрук. По мнению депутата, снятие Зеленского позволит странам Запада помочь Киеву сформировать переходное коалиционное правительство и уже на его основе начать процесс заключения долгосрочного мира с Россией. В среду бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров. В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
