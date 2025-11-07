https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864309218.html

На Украине рассказали о главном страхе Зеленского

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский опасается, что партнеры из Европы подставят его после разрешения конфликта, такую точку зрения озвучил украинский политолог Руслан Бортник в беседе на YouTube-канале Politeka."Зеленский обоснованно опасается, что в конечном итоге его кинут", — сказал он, комментирую желание главы киевского режима получить гарантии безопасности для Украины.Вместе с тем, отметил специалист, ни страны Европы, ни Соединенные Штаты не намерены давать Киеву такие гарантии в каком-либо виде. Схема разрешения конфликта этого не предполагает, отметил Бортник.В минувшем месяце агентство Bloomberg, ссылаясь на информаторов, информировало, что государства Европы и Киев ведут дискуссии о плане по разрешению конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе прекращение военных действий по линии соприкосновения, ускоренное присоединение Украины к ЕС, предоставление ей гарантий безопасности и отказ от юридического признания освобожденных территорий российскими.Москва неоднократно подчеркивала, что включение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закреплено в Конституции и обсуждению не подлежит. Глава государства Владимир Путин также указывал, что Россия никогда не рассматривала вариант предоставления гарантий Киеву взамен на территории.В октябре президент США Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима в Вашингтоне. Как информировал Reuters, глава Белого дома намекнул на риск замораживания и разрушения Украины, если она не подпишет соглашение. Ранее специальный представитель президента Стив Уиткофф был среди тех, кто наиболее упорно настаивал на том, чтобы Киев согласился на "обмен" территориями с Москвой.Портал Axios указал, что переговоры оказались напряженными, а лидер США продемонстрировал твердость. Один из источников отметил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось организовать пресс-конференцию за пределами Белого дома.

