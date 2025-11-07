https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864319077.html
В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС
В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС - 07.11.2025, ПРАЙМ
В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС
Доклад Европейской комиссии о выполнении Украиной требований для вступления в Евросоюз указывает на значительные разногласия в отношениях между ЕС и киевским... | 07.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Доклад Европейской комиссии о выполнении Украиной требований для вступления в Евросоюз указывает на значительные разногласия в отношениях между ЕС и киевским режимом, сообщает издание Страна.ua. "Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что разногласия возникли из-за попытки Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот шаг выявил различия в позициях относительно роли антикоррупционных органов на Украине между окружением главы киевского режима и Европейским союзом. Конфликт, начавшийся на этой почве, продолжает нарастать, и вероятность новых столкновений представляется неизбежной, говорится в материале.В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
