https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864319077.html

В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС

В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС - 07.11.2025, ПРАЙМ

В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС

Доклад Европейской комиссии о выполнении Украиной требований для вступления в Евросоюз указывает на значительные разногласия в отношениях между ЕС и киевским... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T16:51+0300

2025-11-07T16:51+0300

2025-11-07T16:51+0300

мировая экономика

общество

украина

киев

владимир зеленский

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Доклад Европейской комиссии о выполнении Украиной требований для вступления в Евросоюз указывает на значительные разногласия в отношениях между ЕС и киевским режимом, сообщает издание Страна.ua. "Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что разногласия возникли из-за попытки Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот шаг выявил различия в позициях относительно роли антикоррупционных органов на Украине между окружением главы киевского режима и Европейским союзом. Конфликт, начавшийся на этой почве, продолжает нарастать, и вероятность новых столкновений представляется неизбежной, говорится в материале.В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.

https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864306438.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, киев, владимир зеленский, ес, ек