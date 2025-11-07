Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864319077.html
В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС
В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС - 07.11.2025, ПРАЙМ
В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС
Доклад Европейской комиссии о выполнении Украиной требований для вступления в Евросоюз указывает на значительные разногласия в отношениях между ЕС и киевским... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T16:51+0300
2025-11-07T16:51+0300
мировая экономика
общество
украина
киев
владимир зеленский
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Доклад Европейской комиссии о выполнении Украиной требований для вступления в Евросоюз указывает на значительные разногласия в отношениях между ЕС и киевским режимом, сообщает издание Страна.ua. "Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что разногласия возникли из-за попытки Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот шаг выявил различия в позициях относительно роли антикоррупционных органов на Украине между окружением главы киевского режима и Европейским союзом. Конфликт, начавшийся на этой почве, продолжает нарастать, и вероятность новых столкновений представляется неизбежной, говорится в материале.В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864306438.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, киев, владимир зеленский, ес, ек
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, ЕК
16:51 07.11.2025
 
В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС

Страна.ua: между Зеленским и ЕК возникла напряженность

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Доклад Европейской комиссии о выполнении Украиной требований для вступления в Евросоюз указывает на значительные разногласия в отношениях между ЕС и киевским режимом, сообщает издание Страна.ua.
"Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией", — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что разногласия возникли из-за попытки Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот шаг выявил различия в позициях относительно роли антикоррупционных органов на Украине между окружением главы киевского режима и Европейским союзом. Конфликт, начавшийся на этой почве, продолжает нарастать, и вероятность новых столкновений представляется неизбежной, говорится в материале.
В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"Теряет позиции": в Германии жестко пристыдили Зеленского
04:46
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала