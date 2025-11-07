https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864319379.html
"Внезапно исчезнет". В США раскрыли новый план Зеленского
Владимир Зеленский готовится к побегу с Украины в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса. | 07.11.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
общество
украина
польша
владимир зеленский
всу
дуглас макгрегор
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский готовится к побегу с Украины в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса."Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу", — сказал он.Эксперт отметил важность того, чтобы Зеленский остался на Украине и ответил за свои действия. Он подчеркнул, что глава киевского должен "встретиться лицом к лицу с украинским народом, чьи жизни он бессмысленно растратил, а также с россиянами".На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщил, что ВСУ испытывают значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.
