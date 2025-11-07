https://1prime.ru/20251107/zoloto-864294290.html

Россия готовит "золотой щит" к 2026 году

Россия готовит "золотой щит" к 2026 году - 07.11.2025, ПРАЙМ

Россия готовит "золотой щит" к 2026 году

В глобальной финансовой архитектуре происходит сдвиг, масштабы которого лишь начинают осознаваться рынками. Стремительное наращивание золотых резервов... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T05:05+0300

2025-11-07T05:05+0300

2025-11-07T05:05+0300

мнения аналитиков

финансы

китай

индия

турция

центральные банки

золото

мировой спрос на золото

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864294290.jpg?1762481102

МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. В глобальной финансовой архитектуре происходит сдвиг, масштабы которого лишь начинают осознаваться рынками. Стремительное наращивание золотых резервов центральными банками по всему миру перестало быть точечным трендом и превратилось в структурное преобразование планетарного масштаба. Согласно данным Всемирного совета по золоту, лишь за первое полугодие 2025 года мировые ЦБ приобрели свыше 400 тонн драгоценного металла. Этот стратегический маневр, инициированный такими гигантами, как Китай, Индия, Турция и Саудовская Аравия, является недвусмысленным сигналом: эпоха безраздельного доминирования доллара в качестве мировой резервной валюты подходит к концу. На смену униполярной системе приходит эра финансовой многополярности, где золото выступает краеугольным камнем суверенитета и валютной независимости.Действия Банка России по наращиванию доли золота до рекордных уровней, около 40% международных резервов, обладают строгой внутренней логикой, понятной в контексте последних лет. Ключевым катализатором стало фундаментальное снижение доверия к западным финансовым центрам после замораживания российских резервов в 2022 году. Блокировка примерно половины золотовалютных резервов, номинированных в долларах и евро, со всей остротой поставила вопрос о надежности активов, размещенных за рубежом. В этих условиях золото, хранящееся на территории страны, представляет собой идеальный стратегический актив: его невозможно заморозить или изъять внешними силами, а его ценность не зависит от денежно-кредитной политики иностранных центробанков или устойчивости какой-либо отдельной финансовой системы.Россия не только является одним из крупнейших покупателей золота, но и одной из самых мощных золотодобывающих стран. Это создает конкурентное преимущество, позволяя наращивать резервы за счет внутренних ресурсов. По данным на второй квартал 2025 года, золотые резервы России остаются на исторически высоком плато, составляя 2329,63 тонны. Для понимания масштабов трансформации достаточно взглянуть на динамику: если в 2000 году резервы составляли лишь 343,41 тонны, то к настоящему моменту они выросли почти в семь раз, достигнув пика в 2335,85 тонн в 2024 году. Эта политика находит полную поддержку на государственном уровне. Минфин России последовательно проводит линию на сокращение доли валюты в резервах и стимулирование внутреннего рынка драгоценных металлов, что подтверждают заявления высокопоставленных чиновников о золоте как о единственной альтернативе валюте в сбережениях.Стратегия России является частью общемирового движения. Все больше стран, наблюдая за санкционными рисками, инициируют процессы репатриации своих золотых запасов, перемещая их из хранилищ в США и Европы на национальную территорию. Это проявление простой логики: государства больше не верят в неприкосновенность своих активов в юрисдикциях потенциальных оппонентов и заранее выстраивают защитные механизмы. Формируя "золотой щит", Банк России готовится к возможным геополитическим и макроэкономическим шокам 2026 года, создавая неприкосновенный запас ликвидности, который будет функционировать в любой прогнозируемой ситуации.Текущая коррекция цен на золото, вызвавшая волну вопросов об устойчивости стратегии, на самом деле является естественной фазой на рынке любого актива. После впечатляющего ралли неизбежна техничная консолидация, и некоторые эксперты предрекают откат к уровням 3500-3800 долларов за унцию. Однако для Центрального банка, действующего в горизонте десятилетий, краткосрочные колебания котировок не носят судьбоносного характера. Важен среднегодовой восходящий тренд, который золото демонстрирует на протяжении полувека. Более того, подобные коррекции могут расцениваться регулятором как уникальное окно возможностей для пополнения запасов по более привлекательным ценам перед следующим витком роста.Консенсус среди ведущих мировых финансовых институтов относительно будущего золота остается исключительно позитивным. Bank of America прогнозирует цену в 6000 долларов за унцию к весне 2026 года. Goldman Sachs ожидает диапазон 4500-5000 долларов к середине 2026 года. Эд Ярдени из Yardeni Research говорит о 5000 долларов в 2026 году и 10000 к концу 2030 года. Эти прогнозы основаны на фундаментальных драйверах: геополитическая нестабильность усиливает спрос на золото как на "тихую гавань", а растущая долговая нагрузка глобальной экономики подрывает доверие к фиатным валютам. Золото, в отличие от них, не зависит от решений правительств или центробанков и сохраняет ценность на протяжении тысячелетий.За последние 50 лет, прошедшие с отмены золотого стандарта, цена на металл выросла более чем в 50 раз, пережив все кризисы и войны. Даже после самых резких коррекций, которые в отдельные периоды достигали 20-30%, оно неизменно восстанавливалось и обновляло исторические максимумы. Ярким примером является поведение актива после кризиса 2008 года и пандемии 2020-го, когда золото не только отыграло потери, но и уверенно вышло на новые высоты. Его впечатляющая доходность — в среднем 46% годовых за последние три года — лишь подтверждает статус актива-убежища в эпоху турбулентности.В конечном счете, золото — это не просто биржевой товар, а проверенный временем актив с семитысячелетней историей, который сохраняет покупательную способность в долгосрочной перспективе. В отличие от бумажных валют, оно не обесценивается из-за безудержной денежной эмиссии или кризисов доверия. В периоды высокой инфляции, как это было в 1970-х годах, золото росло в цене, компенсируя падение стоимости денег. Для России, строящей свою экономическую политику в логике стратегической автономии, накопление золотых резервов является не спекуляцией, а взвешенной и исторически обоснованной инвестицией в финансовый суверенитет и стабильность национальной экономики перед лицом непредсказуемости глобального ландшафта.Автор - Максим Мольдерф, CEO сервиса Moneymatika.ru

https://1prime.ru/20251106/zoloto-864259256.html

китай

индия

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Максим Мольдерф https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292945_0:0:900:900_100x100_80_0_0_d962dbdfe76b8f57c5b7640270f1a953.jpg

Максим Мольдерф https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292945_0:0:900:900_100x100_80_0_0_d962dbdfe76b8f57c5b7640270f1a953.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Максим Мольдерф https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292945_0:0:900:900_100x100_80_0_0_d962dbdfe76b8f57c5b7640270f1a953.jpg

мнения аналитиков, финансы, китай, индия, турция, центральные банки, золото, мировой спрос на золото