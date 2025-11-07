Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота растет в пятницу утром - 07.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет в пятницу утром
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, вновь превышая отметку в 4 тысячи долларов за унцию, на ожиданиях еще одного сокращения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году после выхода данных рынка труда, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 8.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 12,97 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,32%, - до 4 003,97 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83% - до 48,35 доллара за унцию. Аналитики оценивают вышедшие сведения о состоянии рынка труда в США. В четверг аналитическая компания в сфере трудоустройства Challenger, Gray &amp; Christmas представила данные о том, что количество сокращенных сотрудников в октябре в стране увеличилось втрое в годовом выражении и достигло 153,1 тысячи - максимального уровня для этого месяца с 2003 года. При этом днем ранее аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в октябре на 42 тысячи. Данные рынка труда учитываются ФРС при определении дальнейшего направления кредитно-денежной политики. Решения относительно величины учетной ставки могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. "Статистика занятости в частном секторе указывают на возможное декабрьское снижение учетной ставки ФРС США, тем самым оказывая ценам на золото поддержку", - цитирует агентство Рейтер аналитика по сырьевым товарам Сони Кумари (Soni Kumari). По итогам октябрьского заседания Федрезерв США понизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых.
08:27 07.11.2025
 
Стоимость золота растет в пятницу утром

© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, вновь превышая отметку в 4 тысячи долларов за унцию, на ожиданиях еще одного сокращения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году после выхода данных рынка труда, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 8.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 12,97 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,32%, - до 4 003,97 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83% - до 48,35 доллара за унцию.
Аналитики оценивают вышедшие сведения о состоянии рынка труда в США. В четверг аналитическая компания в сфере трудоустройства Challenger, Gray & Christmas представила данные о том, что количество сокращенных сотрудников в октябре в стране увеличилось втрое в годовом выражении и достигло 153,1 тысячи - максимального уровня для этого месяца с 2003 года.
При этом днем ранее аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в октябре на 42 тысячи.
Данные рынка труда учитываются ФРС при определении дальнейшего направления кредитно-денежной политики. Решения относительно величины учетной ставки могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
"Статистика занятости в частном секторе указывают на возможное декабрьское снижение учетной ставки ФРС США, тем самым оказывая ценам на золото поддержку", - цитирует агентство Рейтер аналитика по сырьевым товарам Сони Кумари (Soni Kumari).
По итогам октябрьского заседания Федрезерв США понизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых.
 
