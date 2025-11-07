https://1prime.ru/20251107/zoloto-864310103.html
Стоимость золота растет в пятницу утром
Стоимость золота растет в пятницу утром - 07.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет в пятницу утром
Стоимость золота растет в пятницу утром, вновь превышая отметку в 4 тысячи долларов за унцию, на ожиданиях еще одного сокращения учетной ставки Федеральной... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T08:27+0300
2025-11-07T08:27+0300
2025-11-07T08:27+0300
экономика
рынок
сша
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, вновь превышая отметку в 4 тысячи долларов за унцию, на ожиданиях еще одного сокращения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году после выхода данных рынка труда, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 8.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 12,97 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,32%, - до 4 003,97 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83% - до 48,35 доллара за унцию. Аналитики оценивают вышедшие сведения о состоянии рынка труда в США. В четверг аналитическая компания в сфере трудоустройства Challenger, Gray & Christmas представила данные о том, что количество сокращенных сотрудников в октябре в стране увеличилось втрое в годовом выражении и достигло 153,1 тысячи - максимального уровня для этого месяца с 2003 года. При этом днем ранее аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в октябре на 42 тысячи. Данные рынка труда учитываются ФРС при определении дальнейшего направления кредитно-денежной политики. Решения относительно величины учетной ставки могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. "Статистика занятости в частном секторе указывают на возможное декабрьское снижение учетной ставки ФРС США, тем самым оказывая ценам на золото поддержку", - цитирует агентство Рейтер аналитика по сырьевым товарам Сони Кумари (Soni Kumari). По итогам октябрьского заседания Федрезерв США понизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых.
https://1prime.ru/20251107/neft-864309938.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_672b8f58964f86540ec2b7369471e474.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, comex, федрезерв
Экономика, Рынок, США, Comex, Федрезерв
Стоимость золота растет в пятницу утром
Золото дорожает на ожиданиях сокращения учетной ставки в США
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, вновь превышая отметку в 4 тысячи долларов за унцию, на ожиданиях еще одного сокращения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году после выхода данных рынка труда, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 8.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
увеличивается на 12,97 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,32%, - до 4 003,97 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83% - до 48,35 доллара за унцию.
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром
Аналитики оценивают вышедшие сведения о состоянии рынка труда в США
. В четверг аналитическая компания в сфере трудоустройства Challenger, Gray & Christmas представила данные о том, что количество сокращенных сотрудников в октябре в стране увеличилось втрое в годовом выражении и достигло 153,1 тысячи - максимального уровня для этого месяца с 2003 года.
При этом днем ранее аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в октябре на 42 тысячи.
Данные рынка труда учитываются ФРС при определении дальнейшего направления кредитно-денежной политики. Решения относительно величины учетной ставки могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
"Статистика занятости в частном секторе указывают на возможное декабрьское снижение учетной ставки ФРС США, тем самым оказывая ценам на золото поддержку", - цитирует агентство Рейтер аналитика по сырьевым товарам Сони Кумари (Soni Kumari).
По итогам октябрьского заседания Федрезерв
США понизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых.