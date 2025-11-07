https://1prime.ru/20251107/zoloto-864310103.html

Стоимость золота растет в пятницу утром

Стоимость золота растет в пятницу утром - 07.11.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота растет в пятницу утром

Стоимость золота растет в пятницу утром, вновь превышая отметку в 4 тысячи долларов за унцию, на ожиданиях еще одного сокращения учетной ставки Федеральной... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T08:27+0300

2025-11-07T08:27+0300

2025-11-07T08:27+0300

экономика

рынок

сша

comex

федрезерв

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, вновь превышая отметку в 4 тысячи долларов за унцию, на ожиданиях еще одного сокращения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году после выхода данных рынка труда, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 8.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 12,97 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,32%, - до 4 003,97 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83% - до 48,35 доллара за унцию. Аналитики оценивают вышедшие сведения о состоянии рынка труда в США. В четверг аналитическая компания в сфере трудоустройства Challenger, Gray & Christmas представила данные о том, что количество сокращенных сотрудников в октябре в стране увеличилось втрое в годовом выражении и достигло 153,1 тысячи - максимального уровня для этого месяца с 2003 года. При этом днем ранее аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в октябре на 42 тысячи. Данные рынка труда учитываются ФРС при определении дальнейшего направления кредитно-денежной политики. Решения относительно величины учетной ставки могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. "Статистика занятости в частном секторе указывают на возможное декабрьское снижение учетной ставки ФРС США, тем самым оказывая ценам на золото поддержку", - цитирует агентство Рейтер аналитика по сырьевым товарам Сони Кумари (Soni Kumari). По итогам октябрьского заседания Федрезерв США понизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых.

https://1prime.ru/20251107/neft-864309938.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, comex, федрезерв