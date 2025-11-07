Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото возобновили рост - 07.11.2025
Цены на золото возобновили рост
Стоимость золота растет в пятницу вечером на неопределенности в мировой торговле, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T19:13+0300
2025-11-07T19:13+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на неопределенности в мировой торговле, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 18.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 7,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, - до 3 998,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,22% - до 48,055 доллара за унцию. "Хотя волнения вокруг торговой политики несколько утихли, конфликты далеко не исчерпаны. Поэтому золото, вероятнее всего, сохранит привлекательность в качестве защитного актива", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank. Ранее в пятницу стало известно, что Китай отложит введение ограничений на экспорт ряда товаров, связанных с редкоземельными элементами, до 10 ноября 2026 года. Девятого октября министерство коммерции КНР объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Трамп ранее провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции; также Китай согласился продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Стороны также обсудили вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.
19:13 07.11.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на неопределенности в мировой торговле, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 18.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 7,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, - до 3 998,8 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,22% - до 48,055 доллара за унцию.
"Хотя волнения вокруг торговой политики несколько утихли, конфликты далеко не исчерпаны. Поэтому золото, вероятнее всего, сохранит привлекательность в качестве защитного актива", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.
Ранее в пятницу стало известно, что Китай отложит введение ограничений на экспорт ряда товаров, связанных с редкоземельными элементами, до 10 ноября 2026 года.
Девятого октября министерство коммерции КНР объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Трамп ранее провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции; также Китай согласился продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Стороны также обсудили вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.
