Зумеры в России планируют крупные покупки именно в период распродаж

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Зумеры в РФ планируют крупные покупки именно в период распродаж, 71% из них покупают электронику и гаджеты, а половина (50%) тратит деньги на цифровые товары - подписки на стриминговые сервисы, игры, приложения, говорится в исследовании финтех-компании "ЮMoney" для РИА Новости. "Для зумеров распродажи стали естественной частью потребительского цикла - они планируют крупные покупки именно на эти периоды... Зумеры инвестируют в свое цифровое будущее: 71% покупают электронику и гаджеты, а половина (50%) тратит деньги на цифровые товары - подписки на стриминговые сервисы, игры, приложения", - говорится в исследовании, которое основано на анализе данных более 1500 пользователей из разных возрастных групп - зумеров (от 15 до 30 лет), миллениалов (от 31 до 46 лет) и "иксов" (от 46 до 60 лет). Отмечается также, что каждый пятый зумер (20%) использует распродажи для покупки образовательных продуктов - онлайн-курсов, книг, обучающих программ. Согласно данным исследования, миллениалы, находясь на этапе активного обустройства жизни, демонстрируют максимальный прагматизм. Их корзина отражает потребности "гнездования": одежда и обувь (72%), товары для дома и ремонта (45%), электроника (62%). Это поколение рассматривает распродажи как возможность обновить гардероб и улучшить качество жизни с минимальными затратами. Поколение X сосредоточено на долгосрочных, практичных покупках: бытовая техника занимает 45% их интересов, что может говорить о подходе к распродажам как к возможности обновить крупную технику со значительной экономией. Аналитики выяснили, что 44% зумеров совершают покупки исключительно онлайн, превращая свои смартфоны в главный инструмент шопинга. Их цифровая экосистема включает не только привычные маркетплейсы, но и социальные сети как торговые площадки и даже ресейл-платформы. "Это кардинально контрастирует с поведением поколения X, почти половина которого (46%) по-прежнему доверяет исключительно физическим магазинам. Они ценят возможность потрогать товар, получить консультацию продавца и избежать рисков онлайн-покупок", - отмечается в материалах. Миллениалы оказались в роли переходного поколения, которое активно осваивает маркетплейсы (65%), но сохраняет привязанность к офлайн-шопингу (19%) и сайтам брендов (13%). Это может свидетельствовать о более взвешенном подходе к выбору площадок в зависимости от типа товара. "Мы наблюдаем формирование принципиально разных моделей потребления, где технологии становятся не просто инструментом, а определяющим фактором покупательского поведения. Для зумеров шопинг - это часть цифрового опыта, почти развлечение, отсюда интерес к соцсетям и ресейл-платформам. Они инвестируют в себя - в гаджеты, цифровые подписки, образование. Ритейлерам необходимо выстраивать отдельные стратегии для каждого поколения, поскольку универсальные решения больше не работают", - отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов "ЮMoney" Ирина Полякова.

