https://1prime.ru/20251108/barabash-864330637.html

Кинокритику Барабаш грозят штрафы до 100 тысяч рублей

Кинокритику Барабаш грозят штрафы до 100 тысяч рублей - 08.11.2025, ПРАЙМ

Кинокритику Барабаш грозят штрафы до 100 тысяч рублей

Находящейся в розыске по делу о фейках об армии кинокритику Екатерине Барабаш (признана в РФ иноагентом) грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T04:49+0300

2025-11-08T04:49+0300

2025-11-08T04:49+0300

общество

бизнес

рф

москва

московская область

facebook

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864330637.jpg?1762566568

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Находящейся в розыске по делу о фейках об армии кинокритику Екатерине Барабаш (признана в РФ иноагентом) грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрированы дела об административном правонарушении в отношении Барабаш", - говорится в материалах. Согласно данным суда, Барабаш вменили часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния) и часть 2 данной статьи (неподача отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган). По каждой из них грозят штрафы до 50 тысяч рублей. В отношении кинокритика возбуждено уголовное дело о распространении фейков об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. В феврале Дорогомиловский суд Москвы отправил Барабаш под домашний арест. В апреле сообщалось, что она нарушила условия домашнего ареста и скрылась. Пушкинский городской суд Московской области изменил Барабаш меру пресечения на заключение под стражу заочно, ее объявили в розыск. Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, производство по уголовному делу в отношении Барабаш было приостановлено. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook с ложной информацией о действиях ВС РФ. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявляли в ГСУСК по Москве.

рф

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, рф, москва, московская область, facebook, вс рф