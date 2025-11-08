https://1prime.ru/20251108/barabash-864330637.html
Кинокритику Барабаш грозят штрафы до 100 тысяч рублей
Кинокритику Барабаш грозят штрафы до 100 тысяч рублей
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Находящейся в розыске по делу о фейках об армии кинокритику Екатерине Барабаш (признана в РФ иноагентом) грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрированы дела об административном правонарушении в отношении Барабаш", - говорится в материалах.
Согласно данным суда, Барабаш вменили часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния) и часть 2 данной статьи (неподача отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган).
По каждой из них грозят штрафы до 50 тысяч рублей.
В отношении кинокритика возбуждено уголовное дело о распространении фейков об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. В феврале Дорогомиловский суд Москвы отправил Барабаш под домашний арест. В апреле сообщалось, что она нарушила условия домашнего ареста и скрылась. Пушкинский городской суд Московской области изменил Барабаш меру пресечения на заключение под стражу заочно, ее объявили в розыск.
Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, производство по уголовному делу в отношении Барабаш было приостановлено.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook с ложной информацией о действиях ВС РФ.
В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявляли в ГСУСК по Москве.
