Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основательница Wildberries рассказала, как бы вычислила миллионера - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/biznes-864340138.html
Основательница Wildberries рассказала, как бы вычислила миллионера
Основательница Wildberries рассказала, как бы вычислила миллионера - 08.11.2025, ПРАЙМ
Основательница Wildberries рассказала, как бы вычислила миллионера
Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким на бизнес-форуме "Поколение" рассказала, как вычислила бы долларового миллионера: он был бы одет скромнее, но | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T19:40+0300
2025-11-08T19:40+0300
бизнес
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/10/856734840_0:85:2961:1751_1920x0_80_0_0_eb407ef58bbce7d9a59172635a22e94e.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким на бизнес-форуме "Поколение" рассказала, как вычислила бы долларового миллионера: он был бы одет скромнее, но с функциональными часами. "Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы", - сказала она. Помимо этого, Ким спросила бы, какие налоговые реформы вступят в силу в январе 2026 года. "И вот тут они бы, наверное, посыпались", - подытожила она. Также Ким выразила надежду, что имидж долларового миллионера в глазах общества меняется. "Это не про яхты, кутежи, … а это про работу", - отметила она.
https://1prime.ru/20251028/lotereya-864004956.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/10/856734840_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_6c6e7c6b4fec05e20a9bc74f6d564eec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, wildberries
Бизнес, Wildberries
19:40 08.11.2025
 
Основательница Wildberries рассказала, как бы вычислила миллионера

Основательница Wildberries Ким рассказала о выдающих миллионеров признаках

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОснователь Wildberries Татьяна Ким
Основатель Wildberries Татьяна Ким - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Основатель Wildberries Татьяна Ким. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким на бизнес-форуме "Поколение" рассказала, как вычислила бы долларового миллионера: он был бы одет скромнее, но с функциональными часами.
"Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы", - сказала она.
Помимо этого, Ким спросила бы, какие налоговые реформы вступят в силу в январе 2026 года. "И вот тут они бы, наверное, посыпались", - подытожила она.
Также Ким выразила надежду, что имидж долларового миллионера в глазах общества меняется. "Это не про яхты, кутежи, … а это про работу", - отметила она.
Билет Мечталлион - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Исследование показало, на что лотерейные миллионеры тратят выигрыш
28 октября, 08:10
 
БизнесWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала