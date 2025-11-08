https://1prime.ru/20251108/biznes-864340138.html

Основательница Wildberries рассказала, как бы вычислила миллионера

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким на бизнес-форуме "Поколение" рассказала, как вычислила бы долларового миллионера: он был бы одет скромнее, но с функциональными часами. "Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы", - сказала она. Помимо этого, Ким спросила бы, какие налоговые реформы вступят в силу в январе 2026 года. "И вот тут они бы, наверное, посыпались", - подытожила она. Также Ким выразила надежду, что имидж долларового миллионера в глазах общества меняется. "Это не про яхты, кутежи, … а это про работу", - отметила она.

бизнес, wildberries