Дмитриев оценил последствия газового "крестового похода" ЕС - 08.11.2025, ПРАЙМ
Дмитриев оценил последствия газового "крестового похода" ЕС
Дмитриев оценил последствия газового "крестового похода" ЕС - 08.11.2025, ПРАЙМ
Дмитриев оценил последствия газового "крестового похода" ЕС
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 08.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в то время как Венгрия обеспечивает себе самые низкие цены на энергоносители в Европе, ЕС в результате "антироссийского газового крестового похода" понес значительные экономические издержки. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее после встречи с президентом США Рональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от американских санкций. "Премьер-министр Виктор Орбан защищает Венгрию, освобождая от нефтяных санкций в отношении России, и обеспечивает венграм самые низкие цены на энергоносители в Европе. В то же время антироссийский газовый крестовый поход ЕС обошелся ЕС более чем в 1,4 триллиона евро, привел к высоким счетам за электроэнергию, деиндустриализации… и к улыбке (главе Еврокомиссии Урсулы - ред.) Фон дер Ляйен", - написал Дмитриев в соцсети Х, отвечая на пост Орбана о соглашении с США.
08:37 08.11.2025 (обновлено: 08:52 08.11.2025)
 
Дмитриев оценил последствия газового "крестового похода" ЕС

Дмитриев: Венгрия обеспечивает себе самые низкие цены на энергоносители в Европе

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в то время как Венгрия обеспечивает себе самые низкие цены на энергоносители в Европе, ЕС в результате "антироссийского газового крестового похода" понес значительные экономические издержки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее после встречи с президентом США Рональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от американских санкций.
"Премьер-министр Виктор Орбан защищает Венгрию, освобождая от нефтяных санкций в отношении России, и обеспечивает венграм самые низкие цены на энергоносители в Европе. В то же время антироссийский газовый крестовый поход ЕС обошелся ЕС более чем в 1,4 триллиона евро, привел к высоким счетам за электроэнергию, деиндустриализации… и к улыбке (главе Еврокомиссии Урсулы - ред.) Фон дер Ляйен", - написал Дмитриев в соцсети Х, отвечая на пост Орбана о соглашении с США.
 
