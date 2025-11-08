Правительство профинансирует обновление дорог в новых регионах

https://1prime.ru/20251108/dorogi-864335232.html

Правительство РФ направит около 5,4 миллиарда рублей на обновление дорожной инфраструктуры в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина.

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 5,4 миллиарда рублей на обновление дорожной инфраструктуры в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина. "До конца 2025 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия на нескольких участках трасс, а также искусственных дорожных сооружениях. Распоряжение о выделении на эти цели почти 5,4 миллиарда рублей подписано", - сообщили в кабмине. В регионах будет обновлено не менее 31 километра различных участков дорог. Вопрос о выделении средств был рассмотрен на заседании правительства в четверг.

