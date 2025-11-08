Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство профинансирует обновление дорог в новых регионах - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/dorogi-864335232.html
Правительство профинансирует обновление дорог в новых регионах
Правительство профинансирует обновление дорог в новых регионах - 08.11.2025, ПРАЙМ
Правительство профинансирует обновление дорог в новых регионах
Правительство РФ направит около 5,4 миллиарда рублей на обновление дорожной инфраструктуры в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T11:08+0300
2025-11-08T11:08+0300
бизнес
финансы
рф
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/77939/71/779397179_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_ca566ec6e4a40181a4c7f9a1b3ab1bb6.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 5,4 миллиарда рублей на обновление дорожной инфраструктуры в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина. "До конца 2025 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия на нескольких участках трасс, а также искусственных дорожных сооружениях. Распоряжение о выделении на эти цели почти 5,4 миллиарда рублей подписано", - сообщили в кабмине. В регионах будет обновлено не менее 31 километра различных участков дорог. Вопрос о выделении средств был рассмотрен на заседании правительства в четверг.
https://1prime.ru/20251108/strategiya-864334380.html
рф
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77939/71/779397179_42:0:1270:921_1920x0_80_0_0_cfd0988adf30f78fcd910a80b59a68ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, рф, запорожская область
Бизнес, Финансы, РФ, Запорожская область
11:08 08.11.2025
 
Правительство профинансирует обновление дорог в новых регионах

Правительство направит 5,4 млрд рублей на обновление дорог в новых регионах

© fotolia.com / bibiДорожные работы
Дорожные работы - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Дорожные работы. Архивное фото
© fotolia.com / bibi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 5,4 миллиарда рублей на обновление дорожной инфраструктуры в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина.
"До конца 2025 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия на нескольких участках трасс, а также искусственных дорожных сооружениях. Распоряжение о выделении на эти цели почти 5,4 миллиарда рублей подписано", - сообщили в кабмине.
В регионах будет обновлено не менее 31 километра различных участков дорог. Вопрос о выделении средств был рассмотрен на заседании правительства в четверг.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
В России актуализируют транспортную стратегию
10:20
 
БизнесФинансыРФЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала